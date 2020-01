Shakira y JLo se anotan un touchdown en la rueda de prensa previa al Super Bowl

Confirmaron que rendirán un homenaje a Kobe Bryant durante el show de medio tiempo de este 2 de febrero.

La barranquillera llegó luciendo una camiseta sencilla con estampado de flores y unos jeans rotos, mientras que la diva del Bronx lució más elegante, con un top blanco y un pantalón del mismo tono.

Durante la rueda de prensa, JLo habló de los ensayos para su show en el Super Bowl y reconoció que al terminar el primero ella le dijo a Shakira “‘estuviste genial’ y yo contestaba ‘no, tú estuviste genial’, y es muy diferente lo que hacemos”.

.@Shakira and @jlo discuss what it means to them to perform at the #PepsiHalftime Show at #SBLIV. pic.twitter.com/I6tOYv537K

— NFL (@NFL) January 30, 2020