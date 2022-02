Carlos Vargas hace llamado a no "normalizar la violencia", tras revelar asesinato de su abuelo

El presentador de televisión Carlos Vargas ha sido noticia en estos días tras contar en el programa ‘La red’ el episodio de violencia en el que murió su abuelo. Un llamado de atención que busca sensibilizar a todos.

“Yo tendría 11 meses, mi mamá abre la puerta, llaman a mi abuelo, el papá de ella, cuando él sale, lo matan con 11 balazos frente a la casa”, reveló Carlos Vargas.

Los compañeros de set de Carlos Vargas quedaron sorprendidos cuando relató el asesinato de su abuelo en Cartago, Valle del Cauca, en un segmento del programa en el que otros artistas contaban cómo habían sido víctimas de la violencia.

“Recordé en ese momento y fue espontáneo, como también me acordé del vecino que también mataron (...) Yo he visto violencia en Cartago, mataron a un vecino y nosotros limpiando la sangre con mangueras, todo. Es que a uno se le vuelve tan habitual la violencia que se vuelve paisaje”, agregó el presentador de ‘La red’.

Una reflexión con la que buscaban llamar la atención sobre la "normalización de la violencia", factor que para Carlos Vargas sigue siendo preocupante en la actualidad.

“Escuchar todo lo que está pasando en el Cauca y todo lo que está pasando en el país me parece retrógrado. Es volver al comienzo de esta historia tan dolorosa en la que ya llevamos más de 60 años”, dijo Carlos Vargas.

Abrirse a contar su historia en el programa lo ha llevado a recibir mensajes de apoyo en redes sociales.

“Que chévere que yo cuente mis historias, que no fui ajeno al dolor y no es que se alegren de eso, pero que rico que uno sea sensible por esas sensaciones o lo que contamos en el programa y en medio del entretenimiento, es que también el entretenimiento sufre", recalca.

Como él mismo dice: todo el que trabaja en televisión también tiene una historia qué contar.