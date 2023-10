Carlos Vives sorprendió en su primera aparición en un talk show estadounidense

Carlos Vives es uno de los artistas colombianos más representativos de los sonidos tradicionales en el exterior. Sorprende que tras 30 años de carrera, recientemente el artista samario estuviera, por primera vez, en un talk show estadounidense llamado 'The View', de la cadena ABC.



El cantante colombiano hizo su primera aparición en un programa en inglés en medio de la celebración del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Las presentadoras, algunas de ellas latinas, le dieron la bienvenida celebrando su trayectoria y recordándole que artistas como Maluma lo reconocen como el colombiano que les abrió las puertas al exterior.

"Eso me hace sentir muy feliz, porque él hace parte de esa nueva generación que me vieron desde niños haciendo esto y lo valoran mucho, me invitan a cantar, me quieren y yo me dejo. Y yo le he enseñado a Maluma todo", expresó Carlos Vives bromeando al final.

Además de patinar un poco con el inglés, Carlos Vives logró dar unas lecciones de español a los presentes enseñándoles a decir 'vallenato' y algunas partes de la letra de 'La gota fría'. También habló de la importancia de la película de Disney 'Encanto', inspirada en Colombia, para representar la cultura de su país en el exterior.



Finalmente, el cantante fue festejado por sus nominaciones a los Latin Grammy y le pidieron que cantara la nueva versión de su canción junto a Juanes, 'Las mujeres'. Aunque hubo un poco de timidez al comienzo, todas las presentadoras y el público se levantaron para bailar.

Este reconocimiento a Carlos Vives en la televisión estadounidense sucede luego de que la Universidad del Norte de Barranquilla le otorgara al cantante el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales, la máxima distinción institucional para quienes promueven la identidad y la cultura del Caribe colombiano.

El pasado 29 de septiembre el samario hizo presencia en la institución de educación superior para recibir este reconocimiento de la comunidad educativa por su promoción y exaltación de la música y el folclor del Caribe a lo largo de 30 años de carrera.



"Carlos Vives ha preservado y promovido ese legado del Caribe colombiano, llevándolo a los oídos del mundo. Sin embargo, Vives no delimitó su interés cultural a la región, sino que ha integrado, en su obra, los ritmos de todo el país y sus alrededores, para crear un proyecto musical que supera las fronteras del regionalismo", expresó en el evento Adolfo Meisel, rector de la universidad.