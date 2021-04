Carolina Cruz contó cómo es su relación con Laura Acuña y aclaró si mantuvo económicamente a sus ex

En un diálogo con el periodista Juan Diego Alvira , la caleña Carolina Cruz habló de los rumores de una supuesta rivalidad con la también presentadora Laura Acuña y aclaró si mantenía económicamente a sus exnovios, entre ellos el actor Daniel Arenas, o a su actual pareja Lincoln Palomeque.

(Puede leer: Maluma mostró orgulloso que es uno más de los vacunados contra COVID-19 )

Durante muchos años las presentadoras compartieron set, pero siempre se habló de una mala relación fuera de las cámaras, cosa que Cruz rechazó contundentemente.

“Siempre se ha tejió un tema de chismes y de un lleva y trae alrededor de eso. Laura y yo nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un inconveniente ni una pelea. Fuimos muy buenas compañeras de trabajo, lo que pasa es que no somo amigas”, enfatizó.

Otro de los rumores en los que se ha visto envuelta Carolina Cruz es el de que durante su relación con el actor Daniel Arenas, ella lo mantenía económicamente.

"Eso siempre lo han dicho de mis novios, que cosa tan loca, que los mantengo a todos. No, no, no, tampoco. Con Dani no, obviamente cero, porque además fuimos novios, nunca vivimos juntos, entonces, cómo lo iba a mantener”, aseguró.

Publicidad

Y agregó: “con Lincoln, pues menos”, para salirle al paso a todos los comentarios.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque son una de las parejas más estables y queridas de Colombia . Tienen dos hijos: Matías y Salvador.