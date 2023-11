Carolina Cruz revela cuál es uno de los mayores arrepentimientos de su vida

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas y queridas por los televidentes colombianos. En sus redes sociales, la vallecaucana no solo muestra detalles de su día a día, sino que también tiene interacción con sus seguidores recordando sus decisiones del pasado.



A través de sus historias de Instagram, la presentadora de 44 años hizo un recorrido por algunos de los mejores momentos de su vida, como su paso por el Concurso Nacional de Belleza de 1999 siendo la representante del departamento del Valle del Cauca.

Aunque fue una grata experiencia para Carolina Cruz, la famosa recordó que en ese entonces, para hacer parte del concurso y cumplir con toda la agenda que una reina de belleza tenía, especialmente ella porque quedó como virreina del certamen tuvo que dejar sus estudios universitarios.

"Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento", reconoció la vallecaucana en su cuenta oficial de Instagram, recordando su paso por el reinado.



Sin embargo, la famosa señaló que hacer parte del Reinado Nacional de Belleza 1999 y luego representar a Colombia en el Miss International 2000 celebrado en Tokio, Japón, fueron experiencias que le dejaron grandes aprendizajes.

En el reinado internacional, Carolina Cruz alcanzó a quedar entre las 15 finalistas. No trajo la corona al país, pero desde entonces su paso por la pasarela y belleza lograron abrirle paso como presentadora y empresaria en el país, incluso sin haber terminado sus estudios.

Publicidad

"No gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos", aseguró la vallecaucana.

En esa publicación en su perfil de Instagram, Carolina Cruz también detalló a sus más de siete millones de seguidores que "tenía 20 añitos y no tenía ni idea lo bueno que iba a pasar y la cantidad de oportunidades que tendría en mi vida".



La presentadora también se refirió a las críticas que han recibido a lo largo de los años las mujeres que pasan por los reinados de belleza. "Las reinas siempre hemos sido criticadas por brutas, bonitas y nada más, pero a lo largo de los años hemos demostrado que somos más que una supuesta cara bonita".