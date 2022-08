Carolina Cruz revela los motivos de su viaje a Estados Unidos: ¿se va de Colombia?

La famosa presentadora, empresaria y exreina de belleza Carolina Cruz estuvo recientemente en Estados Unidos junto a sus hijos. La vallecaucana levantó sospechas sobre sus planes de vida, entre ellos, vivir nuevamente en el país norteamericano.

La colombiana aprovechó sus redes sociales, donde tan solo en Instagram cuenta con más de 7 millones de seguidores, para hacer una ronda de preguntas y respuestas.

En la dinámica, uno de los internautas le preguntó si planeaba vivir en Estados Unidos; ante esto, Carolina Cruz respondió: “Yo ya viví en Estados Unidos un tiempo, en el 2013, y ahora no he considerado irme a vivir allá. No tengo nada que hacer allá, pues como para vivir no”.

Enfatizó que se encontraba en Estados Unidos por motivos vacacionales. Además, la empresaria añadió que sí considera regresar al país norteamericano, pero para visitar a sus amigos y familiares, entre ellos, su hermano, cuñada y sobrinos.