¿Christian Nodal ya borró la publicación en la que declaró su amor por Belinda?

Hace apenas un par de días, el noviazgo entre Christian Nodal y Belinda fue oficializado por los mismos cantantes con publicaciones de fotos y videos, con tiernos mensajes, en sus redes sociales. Sin embargo, hoy internautas y varios medios han especulado sobre la supuesta eliminación de las imágenes.

Uno de los videos compartido por el intérprete de canciones como ‘Adiós amor’ y ‘No te contaron mal’, en el que el mexicano aparecía besándose, estaba acompañado de esta dedicatoria: “Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo Belinda. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida mi amor”.

Y fue justamente ese clip el que, aseguraban algunos, había sido borrado de la cuenta del mexicano.

Sin embargo, la información no es del todo cierta, pues al revisar el perfil @nodal aún aparece el video, la dedicatoria y hasta la corta y emotiva respuesta de Belinda: “Te amo”, acompañada de emojis de un ratón, un corazón blanco y un oso polar.

Todo apunta a que se trató de un mal chiste o un ‘error’ que archivó la publicación durante algunas horas.

Pese a esto, la supuesta ruptura se hizo viral y en redes no escatimaron esfuerzos para sacar memes sobre Nodal y Belinda. Vea algunos:

Duraron más los pollitos de colores que la relación de Belinda con Nodal. pic.twitter.com/pJxqfLnl5w — El Vato Loco (@ElVatoLoc0) August 14, 2020

Nodal: Te amo, Beli. Eres al amor de mi vida.



Belinda: pic.twitter.com/1cNLVgBhj9 — Xavier U. Padilla (@SoyInsopor) August 14, 2020

Belinda después de ver que Nodal ya pensaba hasta en matrimonio y todo: pic.twitter.com/jfslelZwhe — Cris t i a n Kahnwald (@kriz_aven) August 14, 2020

Hace algunas horas, en una entrevista, Belinda y Nodal hablaron de la declaratoria de amor, su primer beso y sus planes a futuro:

¡Esta es la segunda parte de la gran entrevista exclusiva que @Flor_Rubio le hizo a @belindapop y @elnodal donde nos comparten cómo fue la declaratoria de amor, su primer beso y si tienen planes de boda! ❤🐭🐼📺 #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/maoLUbKKEa — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 13, 2020