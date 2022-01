Asimilando al nuevo Batman

Se aproxima el estreno de la nueva película 'The Batman' , dirigida por Matt Reeves, y he venido haciendo un trabajo de profilaxis sicológica para asimilar que ahora será Robert Pattinson el encargado de darle vida en la gran pantalla el héroe murciélago.

Y hablo de un trabajo profundo porque desde que anunciaron su nombre como el nuevo Bruce Wayne he manifestado mi inconformidad. De plano no me parece y no creo que se ajuste al molde del personaje que ya hemos visto en las caras de otros actores. También estoy seguro que DC Comics, Warner y el director Reeves no van a tomar una decisión alocada, sino basada en juiciosos estudios de mercadeo y preferencias de audiencias.

No quiero que se confunda mi aversión a la figura de Pattinson como una evaluación o condena por su capacidad actoral. De hecho no me parece tan mal actor y he visto trabajos sobresalientes en cintas como 'Esperando a los Bárbaros', dirigida por nuestro amigo Ciro Guerra. Pero es que no lo veo en el papel.

También sé que habrá que darle un compás de espera, aunque sigo sin visualizarlo como el millonario de Ciudad Gótica.

Ni siquiera me preocupa ver a Pattinson con el traje del héroe. Al fin y al cabo es un disfraz. Y un buen relleno puede hacerlo ver imponente.

La apuesta de Matt Reeves incluye además un cambio drástico en aspectos icónicos de la saga como el Batimóvil, que en esta ocasión parece más un carro sacado de 'Rápidos y Furiosos'.

También es cierto que se me dificulta el tema de los cambios. Soy de los que prefiere el 007 clásico, al estilo Roger Moore, que le propinaban sendas palizas y ni siquiera se despeinaba, y no el Daniel Craig al que le rompen los huesos. Prefiero el glamour del Martini “batido, no agitado” y no la cerveza que tomó el agente con licencia para matar en las últimas entregas.

Ahora se habla de un Superman gay, de un Spiderman afrodescendiente, un nuevo Capitán América. Ante todos ellos tengo una barrera emocional, mental y sentimental.

Yo sí creo que Ben Affleck ha sido uno de los mejores Batman de los últimos tiempos y lamento que su personaje no haya tenido más continuidad. El esmoquin y la capa le quedaban en la talla perfecta.

Del nuevo Batman que llega este año sí tengo mucha curiosidad por ver a la bella Zoe Kravitz, la hija de Lenny, como la nueva Gatúbela; al maravilloso Paul Dano como El Acertijo; y sobre todo ver el impresionante cambio de Colin Farrell como el Pingüino.

Serán casi tres horas de película que pondrán a prueba un poco más mi paciencia con la cinta de la cual espero no defraudarme, porque realmente no me acostumbro a los cambios.