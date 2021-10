No se pierda ‘CODA’, la emotiva película que llegó a las salas de cine del país

A las carteleras de cine del país llegó ‘CODA’, una emotiva película que es dirigida por Sian Heder.

El largometraje gira en torno al drama que vive una adolescente que se tiene que hacer cargo de su familia sordomuda.

La protagonista, que goza de un increíble talento para el canto, deberá elegir un camino: distanciarse de su familia y crecer en la música, o quedarse al lado de los suyos y dejar a un lado su sueño.

Emilia Jones, protagonista de ‘CODA’, habló de los retos que enfrentó durante la grabación de la película.

“No sabía mucho de la lengua de señas, así que estaba muy nerviosa, pues nunca había hecho una película que no fuera en mi lengua materna. Me encantó. Espero que cuando la gente vea la película quiera aprender lenguaje de señas”, manifestó la actriz.