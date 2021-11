Salma Hayek y Ajak, el personaje de superheroína del que se enamoró en ‘Eternals’

Esta semana llega a las salas de cine de Colombia 'Eternals', el largometraje más reciente de Marvel y de la que hace parte la actriz mexicana Salma Hayek, quien conversó con Noticias Caracol de cómo fue darle vida a la superheroína Ayak.

Noticias Caracol: Usted comentaba en una entrevista que la llegada de Ajak fue como un regalo a su edad y, además, porque el personaje tiene relación con deidades prehispánicas ¿Cómo fue ese rodaje, trabajar con Angelina Jolie y hacer parte del Universo Cinematográfico de Marvel?

Salma Hayek: Fue maravilloso, una maravillosa sorpresa que me dieran el personaje, que lo hicieran mujer porque es hombre en los cómics y Angelina fue una sorpresa, no me imaginé que nos fuéramos a llevar tan tan bien.

Ajak es la líder de los ‘Eternals’, la nueva generación de superhéroes de Marvel, que lleva más de 7 mil años protegiendo a la raza humana de ‘los desviantes’, unas criaturas que vuelven a amenazar al hombre, lo que obliga el reencuentro de los '10 Eternos’.

“Esta líder es muy maternal de alguna manera, aunque no lo enseñe tanto y no se sienta así, ella sigue siendo la líder, pero se da más la oportunidad de sentir, aunque venga de un lugar donde no hay sentimientos”, dijo Salma Hayek.

La cinta es dirigida por Cloe Zhaio, ganadora del Premio Óscar 2021, y quien hace historia al llevar al cine la primera pareja abiertamente gay y la primera superheroína sorda de Marvel.

Publicidad

“Esto es importantísimo, enriquece muchísimo la relación de los personajes entre ellos y también los hace mucho más interesantes como individuales”, agregó la actriz mexicana.