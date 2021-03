“Un regalo de la vida”: así califica Juan Pablo Orrego su papel en ‘El olvido que seremos’

Juan Pablo Orrego tuvo el difícil reto de interpretar a Héctor Abad Faciolince , el autor de la obra ‘El olvido que seremos’, obra llevada al cine por Caracol Televisión y Dago García Producciones y que recibió el sábado pasado un Premio Goya a mejor película iberoamericana.

“Fue muy generoso, me ayudó en todo, me mostró fotos, documentos, videos. Daniela, la hija, también me mostró muchos videos de cuando él era joven. Entonces es correr con mucha suerte porque tenía a Héctor todo el tiempo ahí conmigo, estábamos en contacto por teléfono y también él iba al rodaje, entonces lo podía consultar”, señala el actor.

“Yo me hice una caracterización en el pelo, usaba los anteojos que él usaba, entonces él desde el principio fue muy generoso con sus comentarios y al final cuando la vio estaba muy emocionado y también por ver a su familia en la pantalla”, indicó Urrego.

Un personaje que lo exigió al máximo, sobre todo en la escena en la que se recreó el doloroso asesinato del médico y activista Héctor Abad Gómez, en 1987.

“Eso para mí era muy difícil, no sabía cómo abordar la escena. En el libro él explica cómo fue ese momento, pero tuve la suerte de contar con él y me respondió todas mis preguntas de cómo sucedió ese momento”, añadió el actor que encarnó a Héctor Abad Faciolince.

Publicidad

¿Y cómo fue trabajar con Fernando Trueba y Javier Cámara?

“Más allá del trabajo, más allá de la película, más allá del reconocimiento que está teniendo la película en este momento, la amistad con ellos es lo más lindo que me quedó”, dice.

Amistad de todo un equipo profesional que llevó al cine de forma impecable la primera cinta colombiana en ganarse un Premio Goya.