Conmovedor mensaje de Martín Elías hijo a su papá: “Te necesito más que nunca”

A pocos días de que se cumplan seis años del fallecimiento del cantante vallenato Martín Elías , su hijo le dedicó unas sentidas palabras por medio de su cuenta de Instagram (@martineliasjr).

El 14 de abril de 2017, Martín Elías murió, a los 26 años, producto de las heridas ocasionadas en un accidente de tránsito cuando se dirigía a Valledupar.

Cuando se encontraba luchando por su vida en la clínica Santa María de Sincelejo, su mánager Juan Vega confirmó el volcamiento de la camioneta en la carretera y dijo que una costilla le estaba afectando un pulmón y había sufrido cinco paros respiratorios.

El hijo de Diomedes Díaz fue trasladado con vida a la clínica, pero falleció después de tener hasta cinco paros respiratorios.

Durante la noche del Jueves Santo de 2017, Martín Elías se había presentado en Coveñas y su deceso ocurrió el Viernes Santo.

Debido a la fecha, Martín Elías hijo compartió un par de fotografías de su padre en medio de un escenario, sonriendo y cantando.

“Un Viernes Santo que cambió mi vida. Te amo, papá. Te extraño y te necesito más que nunca 💔”, escribió el joven.

Además, en sus historias de Instagram manifestó que esta época del año es “el momento más duro” y dejó en claro que Martín Elías es para él un “ángel”.

Incluso, en otra publicación destacó una fotografía de su padre y abuelo, Diomedes Díaz Maestre, conocido popularmente como ‘El cacique de la junta’.

Miles de internautas se solidarizaron con Martín Elías hijo a través de comentarios como “Estamos tristes”, “No muere quien se va, muere quien se olvida y ‘Tin Tin’, nunca lo olvidaré”, “Ten fe en Dios, mi niño. No te preocupes que él desde donde está cuida de ti” y “Esas personas buenas están de paso en la tierra y Dios quiere ángeles junto a él ❤️”.

Tumba de Martín Elías fue destruida

Mediante una publicación en sus redes sociales, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías , se mostró desconsolada después de percatarse de que destruyeron la tumba del artista, que está ubicada en el cementerio Jardines del Ecce Homo, Valledupar. La mujer asegura que no es la primera vez que esta situación tiene lugar.



En las imágenes se observa la tumba de Martín Elías en desorden y con las piedras del borde desubicadas. Además, el mármol que tenía plasmado el rostro del cantante está roto.

"Hoy encuentro la tumba de Martín en el estado que pueden observar en las fotos, algo que me llena de mucha tristeza e indignación. Usualmente, las personas se roban las flores, las piedras, se van a tomar allá, o se sientan y apoyan sobre la tumba para tomarse fotos. No es justo, exigimos respeto", expresó.

Jaimes añadió: "De verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre. Montan hasta a los niños en la tumba, eso no tienen por qué hacerlo. Con todo lo que pasó me toca replantear todo porque partieron la foto de él, que siempre quise tenerla de esa manera, porque me gustaba esa foto, me parecía superlinda. Pero veo que el afán de la gente es que les salga esa foto cuando van y visitan la tumba, entonces me va a tocar replantear ese tema y será quitar la foto, no ponerle fotos, nada más dejar los dos jarrones y más nada".