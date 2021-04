Conozca a los famosos que dijeron "¡no a la reforma tributaria!"

Muchos colombianos han levantado su voz para rechazar la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Iván Duque.

De hecho, este miércoles hubo un paro nacional al que se unieron varios famosos. Algunos salieron a la calles y otros usaron sus redes sociales para expresar su opinión frente al proyecto de ley que se debate en el Congreso de la República.

El cantante reggaetonero Reykon fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su cuenta de Instagram, publicó un estado con lo siguiente:

“Hoy en día le sacan al pueblo los errores y los despilfarros que han hecho durante años las personas al supuesto mando de nuestro país. Yo digo no a la reforma tributaria… Vengo de una familia humilde, la cual me ha enseñado a no pasar por encima de nadie y ustedes, señores del Gobierno, están pasando por encima del pueblo… Y así no es”.

También el artista René Pérez Joglar, más conocido como ‘Residente’, comentó:

“Este es un mensaje para Colombia, yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano, estaría en contra de la reforma tributaria (…) Soy boricua, pero si fuera colombiano estaría manifestándome en contra de la reforma tributaria”.

Lina Tejeiro dijo lo siguiente:

“Que tu estabilidad económica no nuble tu empatía. NO A LA REFORMA TRIBUTARIA!”.

Celebridades como estas no fueron las únicas en romper el silencio, personajes como Carolina Ramírez , Chocquibtown, entre otras, levantaron su voz en las redes.

¡Razones nos sobran para manifestarnos! Justicia por nuestros líderes sociales, por nuestros niños, por el derecho a la vida y por el dolor de todo un país que no merece quedar en el olvido. #SOSCHOCÓ #ParoNacional28A ✊🏾 pic.twitter.com/bL17G69tMl — chocquibtown (@chocquibtown) April 28, 2021

Cabe resaltar que algunos de ellos también expresaron su descontento frente a los actos de vándalos que aprovecharon la situación para delinquir.