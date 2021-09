Daniel Quintero pide a Karol G dar un segundo concierto en Medellín

Karol G ha emocionado a miles de fanáticos al revelar que el cierre de su gira 'Bichota Tour' tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot en Medellín , el próximo 4 de diciembre. Esta noticia sin duda ha generado altas expectativas en sus miles de seguidores en Colombia, especialmente en la capital antioqueña.

"Estoy anunciando el estadio de la ciudad que me vio nacer y de la cual me siento orgullosa de representar en el mundo. 'Bichota Tour' no tendría sentido si no terminara donde todo empezó, en casa. Para mi familia no solo de Medellín, sino de Colombia entera, nos vemos este 4 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Posdata: no dejes que te lo cuenten porque será algo que no se repetirá jamás", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también ha expresado su entusiasmo ante la visita de la intérprete de 'El makinon'. A través de su cuenta de Twitter escribió: "Karol G. ¿Qué tal una fecha más?".

💪💪💪 Karol G. ¿Qué tal una fecha más? https://t.co/lIMqRDB3Jf — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 3, 2021

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado respecto a la propuesta de Quintero, sin embargo, la artista ha expresado lo feliz que se encuentra de volver a su ciudad natal.