Daniela Álvarez y Daniel Arenas, juntos en los Latin Billboard 2023: ¿siguen juntos?

Todos los rumores que desde hace meses daban por terminada la pareja conformada por los colombianos Daniela Álvarez y Daniel Arenas quedaron desmentidos en Miami, en la noche del 5 de octubre. Aunque en el Watsco Center de Coral Gables, en Florida, se celebraban los premios Latin Billboard 2023, estos famosos, que no están relacionados con la música, causaron revuelo al presentarse juntos.



En medio de la alfombra azul de los premios, por la que pasaron celebridades de la talla de Karol G, Peso Pluma, Bad Bunny, Marc Anthony, entre otros, unos que se robaron toda la atención fueron los colombianos Daniela Álvarez y Daniel Arenas. La exreina de belleza y el actor impresionaron al llegar de la mano a la ceremonia, luego de que hace varios meses iniciaran los rumores sobre su separación.

La pareja se presentó en la alfombra luciendo imponentes atuendos. El actor Daniel Arenas vestía un traje de color azul claro con una camiseta básica de color negro y unas botas de color gris, mientras que la también presentadora de televisión llevaba un vestido con detalles dorados, apertura en la pierna y en los hombros, combinado con una cartera pequeña de color dorado y unas sandalias planas.

Se tomaron de la mano y se besaron frente a las cámaras, dejando claro que el amor entre los dos sigue presente a pesar de los rumores. Sin embargo, algunos seguidores de la pareja señalan que ellos sí se separaron y que esta aparición demuestra que se reconciliaron.



Desde hace meses, la pareja dejó de hacer apariciones públicas y hasta publicaciones en redes, luego de que tuvieran un problema públicamente. Cabe recordar que en enero de este año Daniela Álvarez y Daniel Arenas atravesaron una crisis desde la que se alejaron, luego de que el presentador besara a otra mujer en un programa en vivo.

Arenas incursionó en el área de la presentación en vivo en un programa internacional llamado 'Hoy día' en enero, pero en su primer aparición se dio un pequeño beso con Adamari López en vivo, luego de que las otras presentadoras del talk show les insistieran a los dos porque eran los únicos actores en el programa.

Esta situación generó una crisis en la pareja y una disculpa pública en Instagram por parte del actor en una transmisión en vivo. "Así hubiera sido un pico, que seguramente para muchos sea algo insignificante, para mí no lo es, en ese momento me desconocí... me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien".



Desde entonces, a Daniela Álvarez y Daniel Arenas no se les veía juntos, por lo que crecieron los rumores de su separación. Ahora, parece que la crisis se superó y la pareja vuelve a presentarse feliz públicamente.