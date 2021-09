Daniella Álvarez comparte satisfactorios avances del pie que “no podría volver a mover”

La barranquillera Daniella Álvarez compartió con sus seguidores los satisfactorios avances del pie derecho que, según exámenes médicos, “no podría volver a mover”, pues quedó muy afectado por la isquemia por la que también le amputaron parte de la pierna izquierda.

“Que ganas de compartir estos momentos con ustedes. El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aun así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mí solo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie”, aseguró Daniella Álvarez en su Instagram .

En la publicación agregó 3 videos en los que muestra cómo ha logrado recuperar un poco de movilidad y, además de agradecerle a los especialistas que le han ayudado y a “Diosito, porque me llenas de fuerzas y ánimo para nunca desfallecer en el intento”, le dejó un mensaje especial a sus seguidores.

“Hoy ya estoy moviendo mi pie en todas las direcciones, aún me falta fuerza, pero ahí voy. Les comparto estos videos a ustedes que siempre me han acompañado con tanto amor en el proceso y vean mis logros”, señaló Daniella Álvarez.

La publicación, que ya tiene más de 150 mil ‘me gusta’ en Instagram, ha recibido también cientos de comentarios. Entre ellos se destacan uno muy amoroso de su novio Daniel Arenas y el de su hermano Ricki Álvarez, quien se mostró sorprendido y hasta le llamó la atención.

“Danielaaaaa….¿Y siempre me dices que igual? Quedé así…😮 EN QUE MOMENTOOO”, dijo Ricki Álvarez.

Daniella Álvarez enfatizó que “aún me cuesta mucho trabajo, pero ya empecé a mover los deditos. Ahí vamos”.