Dwayne Johnson rechazó volver al final de 'Rápido y Furioso' por su rivalidad con Vin Diesel

El actor estadounidense Dwayne Johnson afirmó que no volverá a la franquicia de películas de 'Rápido y Furioso'.

Según indicó al diario CNN , Johnson comunicó su decisión de retirarse del elenco en el mes de junio, época en la que se estarían definiendo los futuros de los personajes dentro de la saga.

Los directores de Universal aceptaron su decisión y la respetaron. Sin embargo, muchos actores de la franquicia no tomaron bien la salida del actor.

Vin Diesel, el actor que da vida a Toretto en la saga de películas, realizó un post en Instagram en el cual le suplicaba a Dwayne Johnson que no se marchara y continuara con su papel de Luke Hobbs dentro de la saga.

“Hermano pequeño, Dwayne, llegó el momento. El mundo espera el final en Rápido y Furioso 10. Como ya sabes, mis hijos siempre te nombran como ‘el tío Dwayne’ en mi casa. No hay ninguna fecha festiva en la que ellos y vos no se manden buenos deseos, pero llegó el momento. El legado espera”, escribió Diesel.

Para Dwayne Johnson el posteo fue innecesario y calificó el hecho como un ato de manipulación por parte de Diesel.

“Me sorprendió mucho la publicación de Vin. Fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que trajera a sus hijos en el posteo, como así tampoco la muerte de Paul Walker. Había que dejarlos fuera de esto“, indicó.

El actor también dio a conocer que entre Vin Diesel y él siempre existió una fuerte rivalidad. Tanto así, que en un principio los actores dejaron de hablarse e incluso llegaron a los golpes. Por esto, muchas de las escenas en la última entrega de la saga no las realizaron juntos.

Dwayne Johnson manifestó que siempre acompañará y apoyará a sus compañeros y a la franquicia de películas, aunque lo sucedido con Vin Diesel siempre le dejara un recuerdo amargo.

“Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia con gratitud. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas“, concluyó.