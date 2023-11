El cantante Chris Brown es acusado de "dar una paliza" a un productor musical

Chris Brown es uno de los artistas más populares en el género del R&B, sin embargo, su nombre ocupa los titulares de los medios internacionales en la actualidad por una nueva polémica. Esta vez el cantante ha sido denunciado por el productor musical Amadou Abe Diaw por agresión.



Según los detalles, revelados por el medio Page Six, Chris Brown "le dio una paliza" al productor musical en el Tape London, Inglaterra.

Los hechos tuvieron lugar hace 2 meses y, en un principio la víctima quiso que no se revelara su identidad, pero ahora ha salido a dar declaraciones sobre lo sucedido.

El altercado, según narró Amadou Abe Diaw en su denuncia, terminó cuando Chris Brown le dio un "fuerte golpe en la cabeza con una botella de tequila". El productor aseguró que en ese momento cayó inconsciente al suelo, pero aún así el músico lo siguió golpeando.

Al parecer, Chris Brown no se detuvo cuando vio a su víctima en el piso, al contrario, empezó a pisotearlo "sin piedad". Cuando lograron alejarlo del hombre, quien estuvo inconsciente por unos 30 segundos, Abe Diaw fue trasladado a un centro médico.

Publicidad

Todo el momento quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar en el que ocurrió y, según los informes, son registros que están en poder de las autoridades londinenses.



Los documentos de los estudios médicos señalaron que el productor sufrió “laceraciones en la cabeza y ligamentos desgarrados en una pierna”. Esto de manera física, pero también revelaron que la víctima terminó con “un grave trauma y una angustia emocional permanente”.

La víctima también manifestó que, luego de lo sucedido, Chris Brown se ha encargado de crear una campaña difamatoria en su contra y para justificar lo sucedido el cantante de 34 años ha estado diciendo a su entorno que Amadou Abe Diaw es un estafador y un ladrón.

La víctima decidió dar una entrevista a The Sun para contar nuevamente su versión de lo sucedido: "Mi rodilla también se desplomó. Está fingiendo que fue alguien de su entorno, pero fue él".

Publicidad

El intérprete de Under the Influence o Gimme That no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones en su contra, los medios mencionados señalaron que se comunicaron con su agente, pero que él también guarda silencio. Esta denuncia se suma a las múltiples polémicas que Brown ha enfrentado por acusaciones de abuso sexual y agresión, incluso a la famosa cantante Rihanna.