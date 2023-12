Emotivo video del hijo de Laura Tobón al verla en televisión en 'La vuelta al mundo en 80 risas'

Por estos días, los colombianos han estado disfrutando de La vuelta al mundo en 80 risas, un programa de Caracol Televisión en el que reconocidos humoristas y presentadoras se van de viaje por diferentes países. En esta temporada, Laura Tobón y Suso el paspi viajaron juntos.

Entre los fieles televidentes de cada noche está Lucca, el hijo de la presentadora bogotana que cumplirá dos años el próximo 29 de diciembre y que es fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez.

A través de un enternecedor video, la presentadora Laura Tobón mostró el momento en que su hijo se percata de que ella aparece en la televisión.

En la grabación de la famosa, su hijo se para frente al televisor y empieza a señalarla mientras dice "mamá, mamá". Luego corre emocionado hacia ella llamándola.

En La vuelta al mundo en 80 risas Laura Tobón y Suso el paspi han vivido divertidas anécdotas en Argentina y Bolivia. Algunas de ellas han hecho llorar a la presentadora, especialmente por su miedo a las alturas.

En diálogo con el programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión, Tobón reveló que cree que su miedo viene de generaciones pasadas.

"Yo hice constelaciones, para los que no saben es conectar tus miedos con la vida familiar en el pasado, y así descubrí que una de mis bisabuelas tuvo un accidente muy trágico que tiene que ver con las alturas y puede ser que de ahí surja mi miedo", aseguró la famosa.

El reto que enfrentó la presentadora fue lanzarse desde uno de los edificios más altos en Bolivia. Entre lágrimas, Laura Tobón se negaba a realizar la actividad y manifestó que tenía mucho miedo.

En el programa matutino, la presentadora señaló que "me da miedo pasarle este miedo a mi hijo, porque cuando volamos y hay turbulencia yo me pongo nerviosa, pero mi esposo me dice que me relaje para no asustar a mi hijo".