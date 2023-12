Yailin salió de prisión directo al hospital: ¿qué le pasó?

Sigue el drama entre Yailin, la más viral, y Tekashi 6ix9ine , luego de que ambos artistas se acusaran mutuamente por agresión y la artista dominicana terminara detenida por las autoridades de Miami señalada de golpear al rapero.

Aunque el 15 de diciembre de 2023, en medio de la polémica que ambos artistas protagonizaron en redes sociales, Yailin fue capturada por los policías por cargos por daños a la propiedad, crimen y obstrucción de la justicia, así como violencia hacia su pareja, horas más tarde quedó libre bajo fianza.

Sorprendentemente, quien pagó la fianza fue Tekashi 6ix9ine, quien la denunció. Para dejar en libertad a la cantante, la fianza requerida por las autoridades ascendió a nueve mil dólares, los cuales canceló el rapero, según mostró en sus redes sociales.

Trascendió en la prensa internacional que los problemas no terminaron con la liberación de la famosa. Tras su salida de prisión, tuvo que ser trasladada a un hospital.

Según estableció la prensa internacional, Yailin, la más viral, sufrió complicaciones de salud graves que la llevaron de urgencia a un centro médico. Los problemas estuvieron relacionados con dificultades respiratorias luego de salir de la cárcel.

Aunque Tekashi había señalado que la artista se encontraba a salvo en su casa tras ser liberada, el productor Alofoke acusó al rapero de haber dejado "botada" a Yailin en un hotel sin ninguna pertenencia.

Todo este escándalo creció después de la revelación que hizo el empresario y locutor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, en una transmisión en vivo en la que mostró una llamada que sostuvo con la cantante en medio de la que, aparentemente, era una pelea de ella con Tekashi y el rapero, supuestamente, la estaba golpeando.

En algunas fotos aparece Yailin con la cara hinchada y golpeada. Incluso, la rapera denuncia en uno de los videos que Tekashi tiró su celular en un inodoro, además de otras de sus pertenencias.

Tras esto, Tekashi salió al paso con los videos en los que se ve a Yailin golpeándolo y acusó a Alofoke de utilizar a su pareja para ganar "vistas", sabiendo que la mujer "necesita ayuda".

"Todo este tiempo me he quedado callado por proteger a Yailin", dijo el rapero, que en uno de los videos muestra que esta no sería la primera vez que la cantante es detenida por agredirlo. "La que se llevan es a Yai... los hombres aquí (Estados Unidos), si le pegan a una mujer, se van presos", enfatizó.