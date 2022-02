Entre lágrimas, Iván Lalinde recuerda que Lina Marulanda lo llamó un día antes de morir

Pronto se cumplirán 12 años desde la muerte de la modelo y presentadora Lina Marulanda. Durante la emisión del pasado 27 de febrero del programa ‘The Suso's Show’ , Iván Lalinde recordó con tristeza a su gran amiga e hizo una revelación.

Suso desempolvó un recuerdo de la modelo junto a él y a Lalinde, en el que celebraban el cumpleaños de la fallecida conductora de televisión en plena transmisión en vivo.

Lalinde indicó que una de las cosas que más extraña de Lina Marulanda es poder conversar seguido con ella mediante mensajes de texto. El periodista afirmó que días antes de la tragedia la visitó, “hablé con ella y salí muy preocupado, pero la dejé con los papás”.

También contó que la presentadora había intentado comunicarse con él un día antes de su muerte.

“A mí Lina me llamó mucho la noche anterior a irse”, dijo Lalinde y admitió que no le contestó.

La razón es que él y su amiga tenían una cita para ir a almorzar un día antes de que ella muriera, sin embargo, Lina decidió no asistir por otros compromisos con su familia, algo que molestó al comunicador.

Ese mismo día, justo en la noche, Lina Marulanda trató de llamar a Lalinde en diferentes oportunidades, pero él no quiso hablar con ella.

“Me marcaba y me marcaba, pero yo decía ‘no le voy a parar bolas. Solo cuando ella quiera, no le voy a parar bolas’. Me acuerdo de los mensajes que decían ‘contéstame’ y yo ‘no'”, recordó el presentador.

Al día siguiente se enteró de que su amiga se había quitado la vida.

“Uno tiene que pararle bolas a la gente que está deprimida”, reflexionó.

Líneas de atención en salud mental

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: