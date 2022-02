Epa Colombia revela que terminó su relación con Diana Celis: "Decidí quedarme sola”

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, se sinceró con sus seguidores y, a través de su cuenta de Instagram, reveló que finalizó su relación con la futbolista Diana Celis. La creadora de contenido también pidió que respeten su decisión.

La empresaria, por medio de las historias de Instagram, dijo que tomó la decisión de quedarse sola, ya que no quiere engañarse y hacer lo mismo con otras personas.

Publicidad

“Yo decidí quedarme sola... No me vayas a empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban”, expresó Epa Colombia.

Daneidy también contó que fue una persona increíble, dando lo mejor de ella, así que no tiene la necesidad de hablar nada malo. Por el contrario, agradece todo lo vivido.

Publicidad

“Espero que respeten mis decisiones”, concluyó Epa Colombia.

Es de resaltar que, en enero de 2022, la influenciadora aseguró que le había dado un tiempo a su relación con Diana Celis y, aunque últimamente se les veía juntas, ahora dio la noticia de su ruptura.

Publicidad