Estos son algunos artistas que murieron mientras estaban sobre el escenario

En los últimos días, en Colombia y el mundo se ha sufrido la pérdida de importantes figuras de la música. Sin embargo, dos de ellas tienen una particularidad que impactó a sus seguidores y es que son artistas que murieron mientras se estaban presentando sobre el escenario.



El primer caso ocurrió en la noche del 13 de diciembre, cuando el cantante góspel brasileño Pedro Henrique, de 30 años, se encontraba cantando sobre una tarima y se desplomó sobre el escenario.

La prensa brasileña confirmó que el artista sufrió un infarto múltiple. Agregaron que el famoso fue trasladado hasta un centro médico cercano, pero no sobrevivió.

El segundo caso ocurrió en la noche del 16 de diciembre, cuando Gabriel Gómez, hermano del fallecido cantante Darío Gómez, murió en Barbosa, Antioquia, en medio de una presentación y mientras interpretaba la famosa canción 'Nadie es eterno en el mundo'.

Alex Tabares, gerente del evento donde falleció el hermano de Darío Gómez, le dijo al medio Faceta 5 que "el maestro Gabriel comenzó el show como telonero del Combo Hispano y, sobre la cuarta canción, cantando 'Nadie es eterno en el mundo', le dio un infarto fulminante y se desvaneció en frente de todo el público. Lastimosamente llegó sin signos vitales al hospital".



Como estas hay otras historias de artistas que murieron frente a su público. Estos han sido otros cantantes que han abandonado este plano en medio de una presentación:

Dimebag Darrell

Considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia, fue uno de los artistas fundadores de la banda de metal Pantera. Dimebag Darrell murió un 8 de diciembre de 2004, cuando se presentaba junto a su banda Damageplan, tras recibir un impacto de bala fulminante sobre el escenario. El arma fue disparada por un fanático de Pantera, enojado porque la banda se había separado y que fue diagnosticado con esquizofrenia.

Richard Versalle

A los 63 años, el cantante de ópera Richard Versalle se desplomó sobre el escenario Metropolitan Opera House de Nueva York. Un fatal ataque al corazón hizo que, a tan solo cinco minutos de haber empezado la presentación, el cantante cayera sobre una escalera cuando interpretaba la frase 'Too bad you can only live so long' (Muy mal que solo puedes vivir mucho tiempo).

Leslie Harvey

El guitarrista de la banda Stone The Crow se encontraba en uno de sus shows más importantes en el Swansea Top Rank Ballroom de Gales en 1972, como telonero de Led Zeppelin. La tragedia ocurrió frente a todos los asistentes al evento y sus compañeros, cuando el guitarrista tocó uno de los micrófonos con las manos húmedas y se electrocutó.



Nick Menza

En mayo de 2016 el mundo del metal perdió al famoso baterista Nick Menza, recordado especialmente por integrar la banda Megadeth. A los 51 años, el músico se encontraba presentándose con su grupo OHM en Los Ángeles, EE. UU., cuando sufrió un ataque al corazón que le quitó la vida y lo dejó sobre la batería.