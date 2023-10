Fallecido actor Nicolás Cardona: ¿quién era en Pasión de Gavilanes?

La televisión colombiana se despide de Nicolás Cardona , un reconocido actor nacional que participó en diferentes producciones. Entre esas, el famoso tuvo su paso por Pasión de Gavilanes, telenovela de Caracol Televisión.



En la famosa telenovela, Nicolás Cardona tuvo una participación durante la primera temporada. En la historia fue el dueño de una cafetería en la que los protagonistas tenían algunas de sus reuniones y apareció en tres capítulos.

"Con gran tristeza despedimos hoy a nuestro socio Nicolás Cardona. Un abrazo a su familia y amigos cercanos", se lee en una publicación realizada en la cuenta de Instagram de la Asociación Colombiana de Actores.

No hubo mayor información y tampoco es clara la causa de muerte del actor Nicolás Cardona.

Por otro lado, el periodista Carlos Ochoa también lo despidió en sus redes sociales. "Me parte el alma despedirte. Gracias Nicolás Cardona. Descansa en paz", escribió.

Publicidad

En los comentarios de la publicación de la Asociación Colombiana de Actores también se pronunciaron varios colegas de Cardona con mensajes de despedida como Lincoln Palomeque, Juan Pablo Espinosa, Luz Estrada, Katherine Vélez, Cristina Campuzano, Diana Ángel, Jhon Álex Toro, Carolina Sabino y Pedro Palacio, entre otros.



"Un valiente y tan amoroso siempre", "Nico, te recuerdo con vibra hermosa y con sonrisa siempre. Vuela alto, colega y amigo", "Duele muchísimo. QEPD, mi querido Nico. Mis oraciones están contigo y con toda tu familia", "Paz en su tumba, era tremendo actor", se lee en varias reacciones.



¿De qué murió Nicolás Cardona?

Desafortunadamente, todavía se desconoce la causa de la muerte del actor, pero, según la Revista Vea, la salud del famoso había desmejorado en los últimos años.

Publicidad

Según establecieron, antes de la pandemia por el COVID-19, el actor sufrió un aneurisma cerebral que le afectó el habla, por lo que estuvo alejado de las cámaras por un tiempo. Tras unas terapias intensivas, logró recuperarse.



Esta es la segunda pérdida que el mundo del espectáculo colombiano enfrenta en el mes de octubre. El pasado sábado 21 de octubre, el cáncer le arrebató la vida a la famosa actriz Alejandra Villafañe.

La exreina de belleza Alejandra Villafañe falleció a sus 34 años de edad tras luchar contra un agresivo cáncer, del que informó a sus seguidores en mayo del 2023.

Villafañe es recordada por hacer parte de la serie 'Siempre bruja', de Netflix y Caracol Televisión, y meses atrás había comunicado su diagnóstico.

"Me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto, siento que he vivido mil años en dos meses”, dijo en su momento.