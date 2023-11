Fan de Taylor Swift entró en labor de parto en medio del concierto: "No sabía que estaba embarazada"

María Eduarda Mendes, de 24 meses, llevaba meses preparándose para ver a su ídolo musical Taylor Swift en vivo, en el concierto de la estadounidense en Rio de Janeiro el domingo 19 de noviembre de 2023. Con sus ahorros, no solo había logrado comprar la boleto a último momento, sino viajar desde Cabo Frío, en la Región de los Lagos de Río, hasta la ciudad en la que era el espectáculo.



Todo su sueño se vio interrumpido por un dolor que la molestaba desde horas de la mañana. Alcanzó a hacer la fila, ingresar al estadio y sentarse en su silla, pero, faltando poco para iniciar el show, una necesidad urgente de ir al baño la obligó a levantarse. María Eduarda fue al baño para descubrir que algo diferente pasaba en su cuerpo, realmente había roto fuente y entrado en labor de parto sin siquiera saber que estaba encinta.

Toda esta historia la narró la misma María Eduarda al medio brasilero G1, en el que detalló que "era un dolor que iba y venía".

"Pero no se me pasó por la cabeza que fuera una contracción del embarazo. Estuve desde las diez de la mañana hasta que se abrió el portón, esperando y deseando que el dolor se me pasara pronto", aseguró.

Tras ir al baño, pidió ayuda para ser atendida por los médicos, mientras de fondo escuchaba que Taylor Swift ya estaba en el escenario y los fanáticos enloquecían. Relató al medio local que en ese momento los médicos le manifestaron la urgencia de llevarla a un hospital.



Primero fue llevada al Hospital Salgado Filho, donde le realizaron una ecografía y se confirmó que "estaba embarazada a las 40 semanas. Solo tendría que pujar para un parto natural. Fue una sorpresa total". La trasladaron al Hospital Maternidade Carmela Dutra, centro médico en el que dio a luz.

"Estaba menstruando. Nada me haría considerar que eso sucediera. Cuando llegué a la sala de maternidad, estaba ya ocho centímetros de dilatación... Estaba trabajando, cargando a un niño en el trabajo, levantando pesas en el gimnasio. Siempre tenía muchos calambres fuertes así que pensé que era solo eso", relató.

Aunque María Eduarda hizo lo posible por aguantar el dolor y ver a Taylor Swift, María Flor, su hija, tuvo otros planes para ella. Como no hubo ningún tipo de control prenatal, madre e hija permanecieron un tiempo en el centro médico, pero los profesionales confirmaron al mismo medio que la bebé llegó al mundo con una salud estable y que la joven madre logró atravesar el parto sin problemas.



Pensó en llamarla Taylor, en honor a su artista favorita, pero María Flor fue el nombre elegido. "Traté de mantener la calma. A pesar de todo lo que había en ese momento, realmente quería que ella estuviera bien y saludable. Ahora quiero concentrarme en la salud de mi hija, estar al 100% y tal vez, algún día, poder llevarla a un concierto de Taylor", concluyó en diálogo con el medio citado.

