Francisco Cruz, el pianista de 10 años que se prepara para ser uno de los mejores del mundo

Francisco Cruz es un pianista que con solo 10 años ha descrestado a más de uno con su enorme talento. Después de ganar cuatro concursos, viajará a México a competir con mayores de 18 años, todo un reto para ese pequeño prodigio de la música.

Este pianista, que es capaz de interpretar piezas de alta dificultad, habló sobre cómo ha llegado a ser un referente.

“Me levanto a las siete de la mañana, me baño, hago todas mis cosas y a las ocho me pongo a estudiar. Me voy al colegio y, luego, a las seis descanso y hago deportes”, narró.

Actualmente dedica 10 horas al estudio musical. Ha ganado 2 competencias nacionales, 2 internacionales y va por una más.

Pese a su sorprendente palmarés, afirma que se prepara para seguir acumulando reconocimientos y experiencia.

“Al concurso de Varsovia quiero llegar. Ya me estoy preparando para que dentro de ocho años sea mejor. Tendré más experiencia y, si Dios quiere, lo gano”, recalcó.

Sin lugar a dudas, Francisco Cruz es un pequeño con alma de gigante, que todos los días lucha por alcanzar sus sueños.