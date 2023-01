‘Gabo y Mercedes: una despedida’: el hijo del nobel lo recuerda con un libro lleno de memorias

‘Gabo y Mercedes: una despedida’ es el libro del hijo mayor de Gabriel Garcia Márquez , Rodrigo, en el que rinde un homenaje a su padre con una crónica honesta e íntima centrada en los últimos días del nobel.

“Una de las cosas que más odiaba de la muerte era el hecho de que sería la única faceta de su vida sobre la que no podría escribir”, con estas palabras de Gabo Rodrigo decidió escribir una despedida.

“Ya en las últimas semanas de Gabo en la casa, en esa situación todo es tan contundente que es imposible. Si tienes aunque sea un huesito de escritor te das cuenta que esa es la materia prima de los escritores, escribir sobre la muerte de los seres queridos”, indicó Rodrigo García.

En 104 páginas, con relatos cortos, García Barcha logra un balance perfecto para contar la etapa final de Gabo con precisión, pero también con una distancia justa.

“Hay una etapa tremenda en la que la persona está consciente de que está perdiendo la memoria. No es solo ver a la persona sin sus facultades sino muy ansiosa de estar perdiendo sus facultades, es una etapa tremenda. Muy dura la etapa final, es triste, pero más tranquila y Gabo con todo tuvo una etapa final muy tranquila, no sufría de ansiedad, no se acordaba de muchas cosas, pero estaba tranquilo”, manifestó el escritor.

Sobre el el capítulo que dedicó a su madre, Mercedes Barcha, la describió como una señora de buenas intenciones dura y blanda, exigente y sensible. Todas estas contradicciobes hicieron que esta mujer fuera muy fuerte y no se opacara ante la fama de Gabo.

El libro tiene una narrativa llena de anécdotas íntimas que nadie ha contado sobre esta familia a la que Rodrigo llama ‘El club de los 4’.

“Me gustaría pensar que les gustaría finalmente el libro, creo yo. Está escrito con amor y afecto por ellos y la influencia que tuvieron en mi vida y en la de mi hermano. Entonces me gustaría pensar que estarían contentos y orgullosos y también mi madre me diría: 'qué chismoso'”, expresó Rodrigo García.

Un libro que Rodrigo jamás pensó en escribir, pero que hoy se convierte en un legado y memoria de Gabo, el padre, el hombre, el esposo y el nobel .