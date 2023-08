Giovanny Ayala denuncia que fue víctima de robo en Medellín: “Me provoca irme por un tiempo”

El cantante de música popular Giovanny Ayala fue nuevamente víctima de la delincuencia , según denunció el artista en redes sociales. Esta vez los hechos ocurrieron en Medellín, Antioquia.



Por medio de su cuenta de Instagram (@giovannyayalaoficial), el intérprete de ‘De rodillas te pido’ contó que tiene un compromiso en la capital antioqueña y en el municipio de Rionegro durante este puente festivo y viajó a esta región para realizar dichas actividades.

“Cuatro amigos me ofrecieron el carro, hasta mi hijo me ofreció el carro y yo les dije que no para no incomodarlos”, así empezó su relato.

Luego, Giovanny Ayala continuó contando que él pensó en tomar un taxi para llegar al hotel. “Precisamente a los 5 minutos que cogí el taxi, me abordan dos motos con cuatro tipos, me ponen un fierro (un arma de fuego) en el vidrio y me dicen: ‘Se bajó de ahí’”.

Según su testimonio, los delincuentes abrieron la puerta del vehículo en el que viajaba y procedieron a atracarlo.

“Me robaron mi cadena que fue algo especial para mí, un rosario, mi manilla de oro, mi maleta que estaba llena de ropa nueva, mis gafas. Estoy bien, afortunadamente de salud, pues no me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo, muy bonito”, manifestó Giovanny Ayala.

Hizo pública su denuncia, a través de la cual manifestó su indignación por la delincuencia “porque este país está vuelo mier#@ con tanta hijue#@* inseguridad. Entonces, hoy fui yo. No pensé que me fuera a pasar, créame. Lo veo por televisión a cada ratico. Cuídense mucho. Afortunadamente, estoy contando el cuento”, dijo.

Además, en la descripción de su video escribió: “Definitivamente, tengan mucho cuidado, no solamente están robando, sino matando. Este país se convirtió en una mano de ratas. Me provoca irme de este país por un tiempo”.

Cabe recordar que este no es el primer asalto que sufre el cantante de música popular, pues en el mes de mayo fue robado en París, Francia.

Compartió que ingresó a un establecimiento comercial y cuando salió del lugar se percató de que a su bicicleta le faltaba la rueda trasera.

“No, qué inseguridad aquí en París, pensé que era en Colombia no más. Me vine en cicla y, vea, me robaron la llanta”, mencionó el cantante.

Además, Giovanny Ayala contó que tuvo que buscar una alternativa para desplazarse en la denominada Ciudad del Amor.