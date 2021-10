Gran capítulo de lanzamiento de Yo Me llamo: ¿qué participantes ‘erizaron’ a Amparo Grisales?

Inició una nueva temporada de Yo Me Llamo y su primera capítulo fue todos un éxito, en el que los participantes sorprendieron a los jurados con su talento, excentricidades y personalidad.

El primer participante fue alguien que sorprendió a propios y extraños, ‘El chamo de las mil voces’, quien con una habilidad increíble pudo imitar a Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Celia Cruz, entre otros artistas. Aseguró el sí de los jurados y tendrá la tarea de cuál cantante va imitar en lo que resta de la competencia.

El siguiente fue un Elvis Presley que con todo el estilo logró sorprender, sobre todo, a Amparo Grisales, quien le dijo que ha sido el mejores imitadores que haya visto del ‘El Rey de Rock and Roll’.

Interpretando ‘No tengo dinero’, un Juan Gabriel opita decretó en el escenario por su personalidad, expresión corporal y parecido físico.

Los siguientes en el escenario imitaron a Patricia Teherán, Shakira y Bad Bunny, sin embargo, no lograron cautivar a los jurados, pero eso sí, le sacaron una que otra sonrisa.

Al escenario llegó un David Bisbal que no parecía prometer mucho, pero demostró todo su talento en el canto y, aunque pasó a la siguiente ronda, los jurados le pidieron que trabajara en parecerse más al cantante español.

Una sensual Jennifer López logró cautivar a los jurados por su gran parecido físico y gran puesta del escenario.

El próximo participante en llegar al escenario fue un gran imitador de Alejandro Fernández, quien sí logró erizar a Amparo Grisales.

Un imitador de Freddie Mercury y otro de Fanny Lu intentaron demostrar todo su talento, pero no les alcanzó para convencer a los jurados.

Un vigoroso y confiado Sergio Vargas llenó de energía el enserio por su gran talento que dejó contadnos a los tres jurados.

Uno de los artistas colombianos más mediáticos no podía faltar, J Balvin, que con su gran parecido tanto en voz, como en aspecto logró pasar a la siguiente ronda. Otra participante que se robó el show fue una imitadora de Ariana Grande quien con su despampanante voz y belleza dejó boquiabierto a más de uno, sobre todo, al presentador Carlos Calero.

Otro que se llevó el sí de los jueces fue Carlos Gardel a quien le dijeron que “tenía un gran potencial” para la competencia.

Dos imitadores, uno de John Lennon y otro de Miguel Bosé no fueron capaces de sorprender a los jurados y se llevaron un no rotundo. No obstante, la que sí logró pasar a la siguiente ronda cuna una excelente imitadora de Selena Quintanilla, quien se robó el show.

Si estuvo Alejandro Fernández no podría faltar Vicente, quien hasta hizo conmover a Amparo Grisales con su interpretación de ‘Mujeres Divinas’, pues le hizo recordar a la jurado a su hermano.

Una bizarra Britney Spears se subió al escenario, pero ni los espectadores, ni los jurados lograron entender en qué idioma cantó.

Para finalizar, llegó El Trío Los Panchos que pisaron fuerte en el escenario y sorprendieron a los jueces por su gran parecido con los artistas originales.

Así reaccionaron en las redes sociales tras el primer capítulo de Yo Me llamo:

Momento para recordar el mejor imitador que ha tenido #YoMeLlamo :v pic.twitter.com/zhnskaXtqX — Efímero 💥 (@JueputaParce) October 27, 2021

Así quedamos todos pensando que David Bisbal iba a cantar mal #YoMeLlamo pic.twitter.com/ZIr8K3yrA6 — POCHÉ AMOR DE MI VIDA 😍🎃 (@LAURAGO29244339) October 27, 2021

Lina tejeiro ahora se dedica a imitar a ariana grande. #YoMeLlamo pic.twitter.com/rEr9ZHoMtp — David Reyes (@davidreyesvas) October 27, 2021

BRITNEY SPEARS DESPUÉS DE INDEPENDIZARSE DEL PAPÁ JAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA #YoMeLlamo pic.twitter.com/QysHZyjp3k — 🇨🇴ADRIANA (@DirectionerHPTA) October 27, 2021

Yo en el espejo//// yo en la cámara de mí celular pic.twitter.com/o7qxPTU2kd — Shoaanaaa♕︎ (@Shoana_y_ya) October 27, 2021