Hernán Orjuela pudo haber sido mánager de Shakira, pero rechazó el puesto: ¿por qué?

Hernán Orjuela, el recordado presentador de Sábados Felices, utiliza sus redes sociales para revelar detalles desconocidos de su paso por la televisión colombiana y anécdotas con diferentes famosos. Ahora contó que rechazó ser el mánager de Shakira.

"Sí es cierto que pude haber sido el mánager de Shakira", reveló el presentador en un video de TikTok y explicó que la oferta le llegó hace ya "varios años", cuando empezaba su labor en la televisión y trabajaba en Discos CBS, que actualmente en Sony Music.

Orjuela señaló que, en ese entonces, por motivos profesionales tuvo que ir a un evento en Barranquilla, en donde le informaron que un señor lo estaba esperando.

"Cuando llegué al hotel había un señor esperándome, era un señor muy gentil, muy querido y muy amable, de apellido Mebarak, y me contó que su hija era cantautora", recordó el famoso colombiano.

El encuentro fue con William Mebarak, padre de Shakira, quien llevó a Hernán Orjuela hasta su casa para presentarle a su hija y pedirle que se convirtiera en su mánager.

"Conocí a la niña que en ese entonces tendría unos 10 u 11 añitos, y lo primero que me sorprendió es que me mostró un cuaderno de 100 hojas lleno de canciones escritas a puño y letra", narró.

Hernán Orjuela afirma que, aunque han pasado más de tres décadas desde ese encuentro, todavía recuerda las primeras palabras que Shakira le expresó en ese momento. "Me dijo: 'yo voy a ser muy grande y voy a ser muy famosa'. Yo le dije que me parecía muy bien y sus padres me explicaron que ella ya había ganado concursos de talento y tenía experiencia, pero que necesitaban un mánager".

A pesar de que la oferta le pareció atractiva porque reconoció que Shakira "tenía mucho talento" a sus 10 años, Hernán Orjuela no quiso comprometerse con esa labor porque sentía que sus tiempos en la disquera y en televisión no se lo iban a permitir.

"Los años pasaron y la disquera tomó partido. Shakira fue contratada", aseguró el presentador que desde hace varios años se radicó en Estados Unidos.

Concluyó la historia señalando que estaba orgulloso de ver el crecimiento de Shakira con el paso de los años y que no se arrepentía de haber rechazado la oferta porque, finalmente, "Dios tenía propósitos distintos".

Además, Hernán Orjuela presumió que "soy de los pocos que puede decir que Shakira tuvo un autógrafo mío, pero yo nunca tuve el de ella".