Hijo mayor de José José habló sobre su supuesto hermano colombiano: “Me da lástima, me da asco”

José Joel, el hijo mayor del cantante José José, es franco y sin rodeos a la hora de hablar sobre la herencia de su padre y de su supuesto hermano colombiano, dos temas que siguen siendo noticia tras 4 años de la muerte de su papá.



Para sorpresa de muchos, Ana Elena Noreña, la mamá de José Joel, se quedó como la única heredera.

"Un testamento que mi papá había logrado en el año de 1988, todavía casado con mi mamá, y que hasta este momento no cambió, así se quedó, así lo dejó, nadie supo nada del testamento hasta que salta”, aseguró José Joel en el programa La Red de Caracol Televisión.

Según el hijo mayor de José José, los bienes del cantante quedaron a nombre de su mamá. “Cuando salta lo del testamento, yo le dije al abogado que estuviera seguro de que solamente estaba ella y consciente de que hay varios buitres que quieren estar picando. Eran 2 o 3 páginas que establecen que todo lo que tuviera que ver y fuera propiedad de José José pasaba de manera inmediata a ser de la señora Ana Elena Noreña”, sostuvo.

Pero este proceso no termina, pues Sarita Sosa, su hermana por parte de papá, sigue viviendo en una propiedad que, según José Joel, pertenece a su mamá.

“En Miami había dos departamentos: uno que se compró hace tiempo y estaba a nombre de mi papá y la otra mitad a nombre de la señora Sara. De alguna manera, esta niña ya vendió y no sabemos cómo. Por otro lado, estaba otra casa que pudo dejar a nombre de Sarita, pero dejó a su nombre y nos pertenece”, recalcó.

Otra piedra en el zapato, según José Joel, es Brian Fanier, el joven colombiano que aseguraba ser hijo de José José. Pese a esto, la realización de una prueba de ADN arrojó un resultado negativo y que no existía ninguna relación sanguínea entre él y El príncipe de la canción.

“Me da lástima, me da asco, todo el adjetivo negativo es lo que me hace sentir esta persona por seguir insistiendo en algo que hoy por hoy lo tiene ante las cuerdas. Si él quiere cantar, que cante. Tengo ganas de decirle en la cara ‘qué traes, canijo. ¿De dónde tanta mentira, tanta grosería?’”, manifestó.

Aseguró que tomarán acciones legales contra el supuesto hijo de José José: “O se detiene o habrá consecuencias legales”.