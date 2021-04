“Tengo el corazón arrugado”: humorista Risaloca llora la muerte de su mamá por COVID-19

El humorista Óscar Monsalve, conocido como Risaloca, está de luto por la muerte de su mamá, doña Marina, tras una larga lucha contra el coronavirus COVID-19.

(Otras noticias: Detalles de la salud del actor Jairo Camargo tras contagio de COVID-19 )

Con una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, el comediante de Sábados Felices hizo una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram .

“Y así te quiero recordar...Sonriente, alegre, feliz. Tengo el corazón arrugado porque ya no vas a estar con nosotros, porque voy a extrañar esa llamada diaria en las noches, tus consejos, tu compañía, tus risas”, escribió en la red social.

Cabe señalar que hace algunas semanas el humorista había compartido una imagen en compañía de sus padres con un mensaje que preocupó a sus seguidores: “seguimos con la fe intacta, esperándolos en casa para compartir con toda la familia”.

Y, desafortunadamente, este martes se conoció el deceso de doña Marina debido a complicaciones derivadas del coronavirus.

“Voy a extrañar las bromas que te hacía y las 'puteadas' que me ganaba con estas. Voy a extrañar a la mujer que más he amado en mi vida. Fuiste una guerrera hasta el final, te voy a extrañar madre mía, pero no puedo ser egoísta porque Dios también tiene derecho a disfrutarte y te vas a encontrar con mis abuelitos, con tus hermanos y seres queridos que gozan de la vida eterna. Tengo un angelito más en el cielo que me cuida, que me seguirá guiando como lo hiciste en vida. Gracias, mamá, gracias por todo. Te vamos a extrañar. Te amo”, agregó Risaloca en sus redes.

Compañeros y amigos no han dejado de enviarle mensaje al humorista en este difícil momento.