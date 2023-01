Ibai Llanos apareció cantando a todo pulmón la canción de Shakira y Bizarrap

La polémica que desató la Sesión número 53 de Shakira en colaboración con el productor argentino Bizarrap sigue dando de qué hablar, pues recientemente el streamer español Ibai Llanos fue filmado cantando dicho tema a todo pulmón.

El también presentador deportivo, de 27 años, se encontraba en territorio mexicano, país que será el epicentro de los premios Esland, evento que galardona y reconoce a los creadores de contenido hispanohablantes. Dicho evento es organizado por el también streamer TheGrefg y tendrá lugar en horas de la tarde del 29 de enero de 2023.

Mientras departía con otros creadores en un bar, Ibai Llanos, ni corto ni perezoso, cantó a todo pulmón el tema de la barranquillera, que rompió varios récords en las plataformas digitales.

El metraje no tardó en difundirse por diferentes plataformas y actualmente cuenta con más de 400. 000 visualizaciones en Twitter. Asimismo desató reacciones como “Si me ponen la canción me transformó en Ibai”, “No me puedo creer este video”, “Esto me ha hecho muy feliz”.

Incluso, el mismo Ibai Llanos comentó el video: “¿Esto es real?”.

Ibai fue uno de los personajes que reaccionó primero a la canción de Shakira y Bizarrap . El creador de contenido, que tiene una cercana relación con Gerard Piqué , se quedó con la boca abierta tras escuchar los contundentes versos que soltó la barranquillera.

“Que descanse en paz Gerard Piqué. Yo no me esperaba que estuviera tan hardcore. Es toda la canción a full. Estoy flipando. Objetivamente, está guapa”, comentó Ibai en medio de una transmisión en Twitch.

Además, recalcó que la canción “no es comercial”, pues “esto es darle a una persona golpes”.

Al finalizar la reacción, Ibai manifestó que no sale del asombro: “Estoy impactado, yo no me lo esperaba así. Es un temazo en verdad”.