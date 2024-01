J Balvin protagoniza polémica por supuestos chats con actriz de cine para adultos

Claudia Bavel, una reconocida actriz española de cine para adultos, nuevamente causa revuelo internacional al exponer la supuesta infidelidad de J Balvin a Valentina Ferrer. La mujer de 27 años ya había causado polémica al asegurar que fue amante de Ozuna y Bad Bunny.



A mediados de 2023, Bavel concedió una entrevista exclusiva al paparazzi español Jordi Martin revelándole detalles de la relación de 8 meses que sostuvo con el puertorriqueño Ozuna. Esto mientras el artista mantiene una familia con Taina Marie, madre de sus dos hijos y con quien lleva 12 años de relación.

Ahora la actriz volvió a contactar a Martin para darle, en exclusiva, los chats que sostuvo con J Balvin recientemente. La conversación, según se ve en las imágenes, sube de tono y el colombiano llega a pedirle fotos desnuda.

En la conversación, J Balvin cuestiona a Claudia Bavel por su trabajo como actriz porno. Ella le explica que trabajó el tiempo suficiente para sobrevivir y luego abandonó ese mundo y se creó su cuenta de Onlyfans, evitando tener encuentros sexuales.

El paisa le pregunta si disfrutaba de sus encuentros con otros actores y ella responde que no. "No me mientas, sé honesta, porque sí lo disfrutabas bastante y ahora dices que fingías. El cuerpo no miente, Claudia. A mí no me vengas con cuentos", le respondió supuestamente el cantante.

Publicidad

La conversación continúa entre los dos, hasta que en un momento Claudia Bavel le manda a Balvin una foto en la playa. "Igual no te mando una foto desnuda, te mando una normal", le dice la española y el colombiano aparentemente le dice "manda desnuda".



Jordi Martin reveló los chats entre Bavel y Balvin en un video en su canal de YouTube, señalando que el artista paisa "pone en peligro su matrimonio con Valentina Ferrer".

Los chats revelados serían recientes porque la foto de perfil de Balvin es la que tiene en la actualidad. Además, el cantante le envía a la actriz de cine para adultos su nueva canción para que la escuche y se trata de 'Amigos', sencillo que lanzó en diciembre de 2023.

A pesar de esto, en redes sociales los internautas han reaccionado defendiendo a J Balvin, señalando que los chats parecen montajes o que, de ser reales, no demuestran ninguna infidelidad por parte del colombiano.



"A esa muchacha ya la conocen por polémica. Aquí no se logran ver bien pero Balvin únicamente le preguntaba si ella fingía su placer, nunca coqueteó", "Yo no creo porque él está feliz con su esposa e hijo y él es muy discreto y trata de cuidarse mucho de chismes como estos", "No lo sé Rick", "Pues no lo creo, no por J Balvin sino por ella, la tipa tiene un récord de chivata brutal", se lee en varias reacciones.