Sofía Vergara vivió incómodo momento hablando de cocaína con Jimmy Fallon: "Me están confundiendo"

Sofía Vergara es noticia por estos días por temas laborales y personales. La actriz colombiana ha decidido hablar públicamente sobre su divorcio de Joe Manganiello, mientras realiza una gira de medios internacional promocionando su serie Griselda, la cual se estrena el próximo 25 de enero en Netflix.

La más reciente entrevista concedida por la barranquillera fue al presentador Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show, en donde la actriz reveló algunos detalles de lo que tuvo que hacer para convertirse en Griselda Blanco, una de las narcotraficantes más sanguinarias de Colombia en la década de los años 70. Sin embargo, Sofía Vergara dio unas declaraciones que causaron risas sin que ella se percatara de lo que acababa de decir.

"El personaje es loco. Es una mujer que está criando a cuatro niños mientras se convierte en un monstruo", expresó en un inicio la actriz de 51 años sobre su protagónico en esta serie.

Sofía Vergara agregó que su pasado y su vida en Colombia la hicieron sentir preparada para salirse de la comedia, género en el que ha actuado principalmente, para asumir este nuevo rumbo. "Crecí en esa época, conozco el negocio, mi hermano hizo parte del negocio y lo asesinaron en los 90. Sentía que podía con el personaje, no tuve que hacer nada porque viví eso, desafortunadamente".

A pesar de conocer la historia y sentirse conectada con las problemáticas, la colombiana confesó que sí tuvo mucha ayuda del director de la serie, Andy Baiz, a la hora de interpretar correctamente a Griselda Blanco. En ese momento, el inglés le jugó una mala pasada a la famosa, porque dio a entender que durante la serie había hecho y consumido cocaína.

"Él me enseñó cómo fumar, me enseñó a hacer cocaína", afirmó Sofía Vergara causando risas entre el público, pero ella sigue diciendo cosas sin notar la reacción de las personas. Jimmy Fallon detiene a la colombiana y le dice "espera, espera, él hizo cosas geniales por ti".

Sofía Vergara sigue sin notar lo que está pasando y continúa con sus declaraciones. "Cuando me estaba preparando para el personaje él fue a mi casa y me enseñó todas estas cosas. Tengo 51 años y yo no sabía cómo prender un cigarrillo, jamás había hecho cocaína. Esa fue una gran experiencia".

Esta vez las risas del público fueron más fuertes y, finalmente, Sofía Vergara notó lo que estaba pasando. "No, no, me están confundiendo. La cocaína que hicimos es falsa, es cocaína falsa, pero tuve que fingir. Los cigarrillos también son falsos, todo es falso. Pero la actuación es real", concluyó la colombiana provocando aún más risas en el público.