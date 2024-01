Sofía Vergara se defiende de preguntas malintencionadas en entrevista: "¿Te caigo mal o qué?"

El próximo 25 de enero, en Netflix, se estrena la serie Griselda, protagonizada y producida por la actriz colombiana Sofía Vergara. La 'Toti' estuvo promocionando la producción en un reconocido programa español, en el que demostró que está preparada para responder todo tipo de preguntas, incluso las malintencionadas.



La actriz de 51 años fue invitada a El Hormiguero, un famoso programa de entrevistas presentado por el periodista Pablo Motos, quien le lanzó en varias ocasiones algunos comentarios a la colombiana por su acento al hablar en inglés y su edad, de los que ella se defendió con gracia.

En un primer momento Sofía Vergara estaba introduciendo su personaje de Griselda Blanco en la serie en la que narra la vida de una de las narcotraficantes más temidas de Colombia. La actriz reveló que fue un gran reto porque tuvo que aprender a fumar, algo que nunca había hecho, pero que estaba emocionada porque la gente la viera en un rol diferente al de Modern Family.

"¿Cómo dices Modern Family? Es que en inglés suena algo raro", le dice el periodista cuando escucha a la colombiana pronunciar la famosa serie de comedia en la que participó, a lo que Sofía Vergara responde: "¿Por qué? ¿lo pronuncio mal? ¿Es que tú tienes mejor inglés que yo?".



Pero eso no fue todo. La colombiana entonces le preguntó al periodista, "¿cuántas nominaciones tienes tú a los Emmy en Estados Unidos?, ¿y a los Golden Globes?".

Lo de Sofía Vergara es espectacular haha pic.twitter.com/DroafTZ35W — Bernat Castro 🦊 (@BernatCastro87) January 9, 2024

En otro momento de la entrevista, la actriz hace referencia a que se vienen semanas intensas para ella, pues estará promocionando su serie en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. "Con 51 años eso es algo pesado", dice Vergara y recibe aplausos del público.

Pablo Motos reacciona al comentario de la colombiana diciendo que "dices lo de los 51 años para que yo te diga que estás muy hermosa, y eso no lo voy a hacer". La 'Toti' reacciona con risas y le contesta "no me importa porque mira como me aplauden".



Como estos, hubo otros comentarios sobre la apariencia del cabello y pestañas de la actriz colombiana, quien finalmente le dijo a Pablo Motos: "¿Te caigo mal o qué? Suena en tu voz algo de envidia".

Sofía Vergara también se refirió en la entrevista a su divorcio de Joe Manganiello y reveló las condiciones que tiene para su nueva pareja. "Tiene que ser cincuentón como yo, tener hijos porque yo ya no estoy para eso y siempre he dicho que tiene que tener igual o más pasta (plata) que yo".