Jaime Lorente, actor de La casa de papel, atacó de nuevo a Shakira: "No le debo nada a Hacienda"

Jaime Lorente, reconocido actor de La casa de papel, empezó a recibir malos comentarios luego de hacer una publicación criticando la nueva canción de Shakira llamada El Jefe. Para defenderse, el español arremetió de nuevo contra la cantante colombiana.



"Qué pereza das Shakira", escribió el actor español en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, pero lo eliminó luego de la ola de críticas que empezó a recibir. Sin embargo, eso no le impidió responder a algunos críticos.

Lorente, que también es cantante, respondió el comentario de un usuario de la red social que le dijo que pereza la daba su música. Ante esto, el famoso murciano respondió: "Mi música es una mierda, pero no le debo nada a Hacienda. Besis".

Mi música es una mierda, pero no le debo nada a hacienda. Besis — Jaime Lorente López (@jaimelorente) September 29, 2023

El comentario del actor Jaime Lorente recuerda los líos legales de Shakira con la Hacienda española. Cabe recordar que la colombiana enfrentará un juicio por fraude fiscal el próximo 20 de noviembre y recientemente la Fiscalía de ese país le hizo una nueva acusación por el mismo delito.



Otra persona también le comentó al actor que interpretó a 'Denver' en 'La casa de papel' comparando los millones de seguidores de Shakira en Spotify con la cifra de él, pero el actor respondió recordando la separación de la cantante de Gerard Piqué.

"Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. No hay millones de oyentes que paguen eso", escribió el famoso.

Sin embargo, el famoso eliminó la publicación luego de que otra persona recordara unos rumores de infidelidad por parte de Lorente a una de sus exparejas. Las que sí aparecen son otras respuestas a seguidores de Shakira con sarcasmo y hasta videos de la cantante colombiana.

Lloro cuando escucho junto a tu madre los mejores remas de shakira — Jaime Lorente López (@jaimelorente) October 1, 2023

En otro trino, pero con fecha de enero de 2023, el actor también la emprendió con Shakira, haciendo referencia al lío que la colombiana enfrenta contra el fisco español. “Shakira está a 2 millones de ganar lo que le debe a Hacienda”, trinó en ese entonces el actor

Mientras tanto, los seguidores de la cantante barranquillera siguen respondiendo al famoso Jaime Lorente en sus publicaciones en contra de ella.