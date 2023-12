James Rodríguez reveló las costumbres de Catar que lo dejaron "asustado"

En septiembre de 2021, el futbolista colombiano James Rodríguez sorprendió al mundo al ser fichado por el equipo Al Rayyan, de Catar. Esta experiencia duró tan solo un año, pero el bumangués reveló que en ese tiempo fue muy difícil adaptarse culturalmente.



Los jugadores de fútbol profesional están acostumbrados a importantes modificaciones en sus estilos de vidas al cambiar de equipo. En el caso de James Rodríguez, ya había tenido la experiencia de jugar para equipos de España, Portugal e Inglaterra, por ende, tuvo que vivir en esos países una temporada.

Sin embargo, el deportista reveló que "fue mucho más difícil la adaptación en ese país", refiriéndose a Catar. Aunque en la cancha se entendía bien con sus compañeros de equipo, en otros espacios le fue complicado seguir las tradiciones.

Rodríguez concedió una entrevista al medio deportivo Globo Esporte, en la que reveló que el primer choque lo tuvo en los baños. "En el fútbol, cuando todos toman un baño, se quedan sin nada (de ropa) y allí los compañeros me decían: 'No, no, no puedes quedarte así'. Quedé asustado".



Pero eso no fue todo, luego el deportista se encontró con una gran diferencia cultural a la hora de comer. James Rodríguez reveló que no pudo acostumbrarse a comer con las manos.

"Ellos comen con la mano. Para mí también fue difícil. Todos comen juntos con la mano. Me ofrecían compartir y yo decía: 'No, gracias'", recordó y agregó que cada vez que pedía cubiertos se los negaban, "y yo les respondía: 'Estás loco, no voy a comer con la mano'".

Actualmente, James Rodríguez lleva unos meses jugando en Brasil para el equipo de Sao Paulo. En su entrevista reveló que la adaptación profesional y cultural no ha sido tan complicada.



"Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí”, empezó diciendo el deportista colombiano y luego agregó que, al contrario de Catar, en Brasil se ha llevado sorpresas a nivel técnico con el fútbol.

“Pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad es mucho más fácil", reconoció.