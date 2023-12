Jamil Farah, novio de Carolina Cruz, se fue de Colombia: ¿qué pasará con la pareja?

A través de sus redes sociales, el piloto profesional Jamil Farah anunció que inició el último mes del año 2023 con un gran cambio en su vida. El hombre, que tiene una relación amorosa con Carolina Cruz, se radicó en los Estados Unidos.

En sus historias de Instagram, el piloto publicó una foto desde el aeropuerto, anunciando que emprendería un importante viaje. "Bye Bye Colombia. Comienza un nuevo proyecto. 1%", escribió en la publicación.

La foto de Jamil Farah generó alerta entre sus seguidores y los de su novia Carolina Cruz, quienes se preguntan qué significa este viaje para el futuro de los dos.

Horas después de la publicación despidiéndose del país, Farah hizo una nueva actualización en sus redes sociales, revelando finalmente en dónde se encontraba. El destino fue Houston, en los Estados Unidos.

A lo largo de los primeros días del mes, Jamil Farah ha estado compartiendo detalles de lo que está viviendo en esa ciudad. Ha indicado que está allá por motivos de trabajo y se ha mostrado en diferentes espacios relacionados con aeronaves, pero también disfrutando de la temporada de invierno.

Aunque con estas publicaciones se encendieron rumores sobre una posible ruptura entre Jamil Farah y Carolina Cruz, en una reciente foto que el piloto compartió en sus redes la presentadora demostró que siguen juntos.

En los comentarios, Carolina Cruz le comentó con varios emoticones de enamorados, mientras que él le respondió en inglés "te amo, te veo pronto". Se desconoce si ese reencuentro será cuando él regrese a Colombia o si la presentadora viajará antes de que termine el año a los Estados Unidos.

Recientemente, la presentadora de Día a Día, de Caracol Televisión, habló sobre la posibilidad de matrimonio con Farah. Carolina Cruz fue enfática en que "nunca hemos hablado de eso para nada" y aseguró que, por el momento, "seguimos en un plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata".

Sobre la posibilidad de tener hijos con él, la vallecaucana señaló que "tampoco he hablado de eso. Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando".