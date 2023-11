Jared Leto escaló el Empire State Building de Nueva York, ¿por qué lo hizo?

Jared Leto agregó esta semana un nuevo hito a su vida, se convirtió en la primera persona en escalar y llegar a la cima del icónico Empire State Building en Nueva York, al menos de forma legal. El famoso actor y cantante lo hizo para anunciar el próximo tour de su banda Thirty Seconds to Mars.

Con 51 años, Jared Leto es tendencia a nivel mundial por las imágenes y videos en los que quedó registrado el momento en el que empieza a escalar el famoso rascacielos. El actor inició el recorrido saliendo desde el piso 86 para llegar al 104 en aproximadamente 20 minutos.

Leto, que en varias ocasiones ha demostrado ser un amante de la adrenalina y de tomar riesgos, señaló que escalar el Empire State era uno de los pendientes en su lista de 'qué hacer antes de morir'.

"De joven quería ser artista, y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí", detalló el famoso a la prensa local luego de cumplir con esta hazaña.

A pesar de que el famoso contaba con todos los parámetros de seguridad para llevar a cabo esta difícil actividad, no salió ileso de la situación. Cuando Jared Leto llegó a la cima su mano izquierda estaba ensangrentada debido al esfuerzo que tuvo que hacer para escalar.

Ni la altura ni el dolor en su mano impidieron que llegara a la cima del rascacielos y ofreciera un corto concierto con algunas de las nuevas canciones de su agrupación, 'Thirty Seconds to Mars'. Finalmente, el objetivo de todo era anunciar la gira internacional que tendrán durante el 2024.

"Como muchos de ustedes también saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad", escribió el mismo Jared Leto en su publicación en Instagram al respecto.

"He tenido una fascinación con el Empire State Building desde que era un niño. No estoy seguro si fueron los récords Guinness o King Kong, pero algo sobre esta icónica estructura siempre capturó mi imaginación. Construido en tan solo 13 cortos meses, en una de las mejores ciudades del mundo, siempre ha sido un poderoso símbolo para mí de todas las posibilidades de la vida", agregó el artista en su publicación a sus más de 11 millones de seguidores.