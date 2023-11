Megadeth anuncia concierto en Bogotá: conozca fecha, lugar y precio de las boletas

Después de 10 años, la banda estadounidense de trash metal Megadeth ha emocionado a sus fanáticos en Colombia al anunciar su regreso. El reencuentro con la agrupación liderada por Dave Mustaine se llevará a cabo el próximo 21 de abril de 2024, en el escenario del Movistar Arena, en Bogotá.



El regreso de la icónica banda hace parte de las fechas del Crush The World, con el que durante este 2023 ha estado recorriendo varias ciudades de Estados Unidos. La preventa para los fanáticos iniciará el 14 de noviembre para los clientes de Movistar preferencial y el 15 de noviembre para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!.

La venta será a través de la página oficial de TuBoleta , y los precios van desde los $169.000 sin servicio incluido. La jornada contará con varias etapas, por lo que los costos cambian a medida que se agotan las entradas. Para este evento el Movistar Arena habilitará los tres pisos, la zona de Platea y la Tribuna Fan Sur.

Megadeth llegará al Movistar Arena para impactar a los asistentes con la interpretación en vivo de éxitos como 'Peace Sells... but Who’s Buying?', 'Countdown to Extinction', 'Youthanasia', entre otros.

Además, este será el evento para ver al gran vocalista y guitarrista de 62 años, Dave Mustaine nuevamente en acción con su banda. Megadeth se conformó en California en el año 1983, impactando al mundo de la música con su primer álbum 'Killing Is My Business… and Business Is Good!'. Luego de esto la agrupación se ha consolidado con más de 15 discos.

La última presentación de Megadeth en Colombia fue en el año 2013, en el que más de 14 mil fanáticos se reunieron en el parque Simón Bolívar para ver a la agrupación que en ese entonces vino acompañada de otro gran ícono del metal, Black Sabbath, con Ozzy Osbourne.

Dave Mustaine recuerda especialmente a los fanáticos colombianos por ese concierto. "Lo que diría que destaca a la audiencia colombiana de todas las demás por siempre, siempre, siempre, siempre, lo vivimos durante el aniversario del Countdown to Extinction (2012) cuando vimos a la gente en el concierto y de repente todos tenían las máscaras de Vic puestas", señaló el músico norteamericano en una entrevista que concedió en 2014 a Radiónica.