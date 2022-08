“Se me va mi hijo”: así se despidió Jhonny Rivera de Andy Rivera

Andy Rivera , artista de música urbana, contó en sus redes sociales que arribó a la ciudad de Melbourne, en Australia. Aún no se sabe si el cantante fue por compromisos laborales o se radicará en ese país.

Al tocar suelo oceánico, el artista manifestó toda su felicidad: “No me las creo. Llegué, me demoré, pero llegué. Estoy en Australia. Esto es muy impactante, me siento en un sitio muy raro, muy nuevo. Estoy en shock. Quisiera buscar palabras para describirles, pero no sé cuáles decir. Es majestuoso, lindo, hecho con ganas”.

Cabe resaltar que hace poco el joven cantante pereirano contó en sus redes sociales que está lidiando con una depresión .

“Pronto voy a volver, poco a poco. Desde el año pasado, desde noviembre, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito, estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlo adelante, unas ganas de salir de esta”, dijo.

En todo ese proceso, Andy ha contado con el apoyo y acompañamiento de su papá, quien muy nostálgico contó que su hijo se iba para Australia.

"Se me va mi hijo para Australia. Lo alcancé a despedir. Cómo me va a hacer falta", indicó Jhonny Rivera.