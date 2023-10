Jorge Herrera y Amparo Conde, actores colombianos, van al altar luego de 40 años juntos

A través de sus redes sociales los actores Jorge Herrera y Amparo Conde sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se casarán. La pareja de famosos tiene una relación de 40 años que finalmente llegará al altar.



Un ejemplo de amor verdadero han sido por más de cuatro décadas estos dos actores que, a pesar del paso de los años, se mantienen juntos. Ahora, Herrera y Conde reafirmarán su relación dando el 'sí, acepto'.

La noticia la publicó la misma Amparo Conde en su Instagram pidiéndole a sus seguidores que adivinaran que había pasado. "¡Adivinen!", escribió y agregó una foto junto a su ahora prometido y otra del anillo que le entregó el actor.

Al parecer, después de 40 años juntos, el actor Jorge Herrera logró sorprender a Amparo Conde con una propuesta que para muchos ya no iba a suceder. Sin embargo, los seguidores de una de las parejas más estables de la televisión colombiana reaccionaron felices con la noticia.



"Hasta que se decidió don Jorgito Herrera. No iba a dejar volar ese mujerón", "En hora buena!!! Felicitaciones", "Qué belleza de pareja", "Que ese amor siga creciendo cada día", "Hacen muy linda pareja", "Qué vivan los novios", se lee en varios comentarios de la publicación.

Jorge Herrera y Amparo Conde se casarán a los 74 y 57 años, respectivamente. A lo largo de esos años, la pareja ha demostrado que el amor sí dura e incluso tienen un hijo.

Herrera y Conde son padres de Jordi Herrera, quien no siguió los caminos actorales de sus progenitores, sino que se inclinó por la gastronomía y es chef en el exterior.



Anteriormente, la actriz reveló en una entrevista con el programa 'Se dice de mí' que "me enamoré de Jorge a primera vista hace 40 años, yo no sé. Este hombre cambió mi vida porque conocí a una persona que hacía lo que a mi me gustaba aunque yo al comienzo no le entendía nada, pero me parecía genial".

Por ahora, la pareja no ha informado cuándo se llevará a cabo el matrimonio, pero sus seguidores y colegas les siguen dejando felicitaciones en sus redes sociales por el compromiso.