Juancho de la Espriella dice que consumió drogas con Silvestre Dangond y habla de malas influencias

Juancho de la Espriella y Silvestre Dangond fueron pareja musical a principios de los 2000, cuando la llamada nueva ola del vallenato sonaba fuerte en varios rincones de Colombia. Años después de su separación, muchas son las historias que han surgido alrededor, entre ellas, el consumo de drogas.

Sobre esto habló recientemente Juancho de la Espriella. En una entrevista contó algunos hechos inéditos de la época en la que enfrentó una vida de excesos, en la que fue drogadicto.

“Qué hace uno tapando las verdades, yo ese tema lo hablo y si me lo preguntan lo contesto porque hoy en día yo cambié mi vida en un 100% en ese sentido, era un tema que a mis 19 o 20 años era semanal, pero si no lo cambiaba hoy no estaría en esta entrevista”, dijo el artista al portal ERV vallenato.

Asimismo, al ser cuestionado sobre Silvestre Dangond y el consumo de drogas durante el tiempo que tocaron juntos dijo: “Sí, yo consumí con él. Digamos que unas parranditas juntos, eso no se puede negar”.

Juancho de la Espriella no solo se refirió al cantante con el que hicieron grandes éxitos como ‘La colegiala’ y ‘Mi propia historia’, también reconoció que “en esa época todo el mundo consumía: el mánager, el auxiliar, el cajero... Y nosotros los músicos que admirábamos, Silvestre y mi persona, alcanzamos a ser levantados con esa influencia”.

Esto porque, según Juancho de la Espriella, había influencias que podrían llamarse ‘malas’.

“A nosotros nos alcanzó a tocar y ahí influir la generación de Diomedes, Cocha, Oñate, de los años 80 y 90 del vallenato. Era una época demasiado fuerte con el tema de la droga y eso para nadie es un secreto”, dijo enfatizando que, por fortuna, hoy los músicos jóvenes están alejados de las drogas.