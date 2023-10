Karol G nuevamente causa risas hablando en inglés: "Soy yo"

Karol G está disfrutando de unas increíbles vacaciones, luego de su exitosa gira por los Estados Unidos con el 'Mañana será bonito tour'. En medio de sus días de descanso, grabó divertidos momentos.



Después de unos días alejada de las redes sociales, Karol G sorprendió a sus seguidores con múltiples videos y fotos de lo que ha estado haciendo en las últimas semanas. Aparentemente estuvo de vacaciones en Hawái.

Con varios amigos, se vio a la famosa cantante paisa disfrutando del mar y la playa, luciendo diminutos bikinis, pero también haciendo nueva música. En un de los videos, Karol G bromea nuevamente con su manera de hablar inglés.

Anteriormente, un video de la paisa hablando en inglés se hizo viral por la forma en la que su acento paisa no se podía disimular. Nuevamente, la cantante sorprende con un momento gracioso.



En esta ocasión, Karol G realizó un video imitando a una mujer mayor que está tomando clases de inglés, pero, aunque lo intenta varias veces, no le es posible pronunciar correctamente la frase "hi, my name is Mery".

La cantante bromeó con el tema con sus amigos y después les dejó a sus seguidores el video original para que vieran de dónde salía la broma. "Doña Mery y yo tratando de hablar inglés. Te amo, doña Mery, donde sea que estés", escribió la paisa.

En los comentarios, los seguidores de la Bichota reaccionaron con risas a la situación, pero señalaron que es claro que el nivel de inglés de Karol G ha mejorado con los años, pues recientemente la cantante ha dado entrevistas en ese idioma.



"De ahora en adelante diré que mi nivel de inglés es como el de Karol G", "No me río porque soy ella", "Fácilmente podría ser yo", "Y saber que habla perfectamente el inglés", se lee en varios de los comentarios de los fanáticos de la cantante paisa.

Cuando terminen los días de descanso, Karol G se preparará para el inicio de su 'Mañana será bonito tour' en Latinoamérica, el cual empieza con el formato festival en Medellín los días primero y 2 de diciembre.

Luego estará por varios países como México, Costa Rica, Venezuela y, para el mes de abril de 2024, llegará con dos fechas al Estadio El Campín los días 5 y 6.