Karol G y un emotivo mensaje antes de su primer concierto en Medellín: "Ustedes me han visto crecer"

Faltan pocas horas para que se lleve a cabo la primera fecha del Mañana será bonito fest de Karol G en el escenario del Atanasio Girardot de Medellín. Mientras miles de fanáticos se preparan, La Bichota envió un especial mensaje a quienes estarán presentes en el espectáculo.



"No sé cómo explicar lo que siento en este momento. Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación... donde dimos el primer paso", empezó escribiendo la artista colombiana.

Karol G aseguró que todos sus trabajos siempre tienen la intención de dejar la bandera colombiana en alto. "Quien soy, como me expreso y como hablo lleva mi bandera colombiana a cada lugar al que voy".

A pesar de estar en su ciudad natal, reconoció que "estas últimas semanas han sido de muchos nervios y mucha ansiedad... pero cada día de estos últimos años y de este último en especial, han sido de disciplina dura, de trabajo, de compromiso, de dar más de lo que yo misma he creído posible, por mí y por ustedes, para hacerlos sentir orgullosos y bien representados".



Agregó que "respeto mucho a mi público, respeto el hecho de que compren un ticket para ir a verme en concierto, valoro mucho que creen en mí y me alegra mucho saber que mi música los acompaña en la vida. Todos ustedes me han visto crecer, lo hemos echo juntos y aunque falta mucho trabajo por hacer, me alegra ver lo grande que está esta familia... ¿Quién dijo que nadie es profeta en su tierra cuando a mí Colombia me lo ha dado todo?".

El mensaje lo acompañó en sus historias de Instagram con varias fotos de lo que fueron, en la noche del 30 de noviembre, los ensayos del evento en el Atanasio Girardot. "Se me salen las lágrimas saber que mi año termina en casa, en la ciudad que me vio nacer y la que creyó en mi primero que cualquier otro lugar".

Anticipó que "hoy vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gritar, nos vamos a reír, nos vamos a tomar los fresquitos, vamos por supuesto a llorar y vamos a ser inmensamente felices JUNTOS! Espero de todo corazón familia que disfruten lo que he preparado con tanto amor para ustedes!!! HOY YA ES BONITO MEDALLOOOOO LOS AMOOOOO".