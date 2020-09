La dramática historia del actor que interpretó a ‘Benito’ en Pasión de Gavilanes

Estar alejado de las cámaras y verse en televisión nuevamente como ‘Benito’, le ha traído buenos recuerdos al actor Giovanni Suárez, sobre todo por lo bien que la pasaba comiendo en el set de Pasión de Gavilanes.

“Es muy difícil el elemento de la comida en el set y poder hablar con ella masticando, que se me entendiera, el director me exigía comer mucho”, cuenta.

Para intentar mantener su peso llegaba al set en ayunas.

“Lo difícil también era que para aprovechar los sets de grabación, a veces se grababan dos desayunos, tres cenas, en un solo momento, entonces me tocaba comer demasiado”, recuerda.

La comida nunca le hizo falta, pero sí los medicamentos, vitales para salvar a su hijo hace 5 años, cuando vivía en Venezuela.

“Cuando él nació, casi se me muere, le dio una sepsis neonatal tardía, yo bregué demasiado, fui por todos los estados de Venezuela, recorriéndolos en carro, buscando los medicamentos, buscando las inyecciones”, afirma.

Pero tuvo que regresar a Colombia y comenzar de nuevo.

“Mi señora me dijo, mi amor, contigo hasta debajo de un puente, ¡vámonos! Agarramos un carro, nos fuimos hasta la frontera, ahí me tocó pagar para que me dejaran pasar a mi país”, dice.

Hace tres años vive en Bogotá, trata de salir adelante como comerciante y ahora que se ve en pantalla, sueña con volver algún día a la televisión como actor.