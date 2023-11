La emotiva celebración de Shakira tras recibir un Latin Grammy, Milan y Sasha la acompañaron

Shakira fue una de las artistas colombianas más nominadas en los Latin Grammy 2023. La barranquillera aparecía en siete categorías. Tras recibir uno de los primeros premios, sus hijos conmovieron al público al celebrar con ella.

Shakira se llevó junto a Karol G y Bizarrap dos importantes premios en los Latin Grammy 2023. El primero fue en la categoría mejor canción pop con su tema Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y el segundo fue a mejor fusión/interpretación urbana con su exitosa colaboración TQG.

Al recibir su premio junto a Bizarrap, los seguidores de la colombiana se percataron de la presencia de Milan y Sasha, hijos de Shakira, vestidos de blanco y sentados a cada lado de ella.

Al bajarse del escenario, la colombiana abrazó a los pequeños y compartió el galardón con ellos, quienes la abrazaron y besaron. Un momento que en redes sociales emociona a la fanaticada de la colombiana.

Shakira compartilhando seu prêmio no #LatinGRAMMY com seus filhos Milan e Sasha. 🧸❤️ pic.twitter.com/WkoRZJ0mdC — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) November 16, 2023

Shakira y Bizarrap subieron al escenario tomados de la mano y la colombiana tomó la palabra.

"Quiero compartir este Grammy con mis colegas. Estos grandes talentos con los que he tenido el placer de trabajar y aprender tantas cosas. Gracias por tan buenos momentos", dijo.

Además, la barranquillera también quiso "compartir este premio" con su "público latino aquí en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Latinoamérica".

"Un público latino que me ha llevado a cumbres altísimas, a lugares que soñé desde que era una niña y a quien se lo debo todo", afirmó.

No dejó por fuera de sus palabras al público español, el del país en el que vivió por más de 10 años junto a sus hijos y su expareja Gerard Piqué. Aunque recientemente confesó en una entrevista que estaba más feliz en Miami, reconoció el apoyo que sigue teniendo por parte de los españoles.

"También quiero compartirlo con mi público español, que han estado allí acompañándome en las buenas y en las malas, y en los momentos difíciles que también he pasado aquí en esta tierra que tanto he querido y que ni un solo día han dejado de darme cariño y apoyo. Eso jamás se me olvidará, España, esto es para ustedes", concluyó la colombiana.