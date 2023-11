La increíble historia de superación de Yo me llamo Ryan Castro: tiene una bala en el cuello

En el más reciente capítulo de Yo me llamo, de Caracol Televisión, el participante Yo me llamo Ryan Castro fue eliminado, dejando en la competencia a los últimos ocho concursantes.



Tras su salida, el artista oriundo de Montería estuvo como invitado en el programa matutino Día a Día y ahí reveló que, desde hace 22 años, tiene una bala alojada en su cuerpo. Lo más sorprendente es que el artefacto está ubicado en su cuello, cerca a su garganta.

Según reveló Yo me llamo Ryan Castro en el matutino de Caracol Televisión, "me pegaron un tiro en la boca a los 17 años, los amigos de lo ajeno".

Los hechos ocurrieron en Valledupar, cuando fue víctima de unos ladrones en la ciudad en la que creció. El cantante aseguró que en el momento "pensé que me habían matado, pero Dios me tiene para grandes cosas".



En ese momento, el joven cantante, cuyo nombre real es Julián Jiménez, fue atendido de urgencia por profesionales de la salud que hicieron su trabajo para garantizar la recuperación del artista. En medio de eso, tomaron la decisión de dejar la bala dentro de su cuerpo.

"El médico me vio, la bala quedó en el cuello, es complicado sacar la bala y el médico me dijo 'hermano, es mejor que se quede así'", detalló el imitador del cantante del guetto y agregó que estuvo sin hablar varios meses después del suceso.

Efectivamente, un profesional de la salud que asistió al programa detalló que Yo me llamo Ryan Castro no corre ningún riesgo al tener el artefacto en su cuello y que al no manifestar dolor o complicaciones para comer o hablar, la mejor decisión fue dejar la bala en su cuerpo.



Sobre su eliminación del concurso de imitación, el imitador de Ryan Castro señaló que "el jurado quería más de mí, uno siempre lo da todo y con mucho respeto, cada vez que nos paramos en el escenario lo entregamos todo porque el público y el jurado son increíbles".

Recordó que a Pipe Bueno no le agradó que sus colegas Amparo Grisales y César Escola lo eliminaran de la competencia. "Siempre doy lo mejor que tengo, tomé los apuntes de los jurados para mejorar. Yo no presentía nada, estaba convencido de que avanzaba, pero cuando vi la cara del jurado quedé sorprendido".