“La pandemia nos ha dejado vivir intensamente”: Shakira

Shakira lanzó su nuevo tema ‘Don'´t wait up’, cuyo video fue rodado en la isla de Tenerife.

Noticias Caracol: Después de 4 años lanzas en inglés ‘Don’t wait up’

Shakira: “Así es, me había dedicado todos estos años a hacer música en español, a tener hijos, no era mi prioridad escribir en inglés otros proyectos; es algo que ha surgido no de una forma calculada, orgánicamente, no…”.

NC: Te vemos surfeando, ya te habíamos visto en patineta…

Shakira: “Gracias, bueno apenas estoy comenzando. Es bastante difícil progresar en el surf, llega un punto en el que no te crees que puedes hacer ciertas cosas y te das cuenta de que sí lo puedes hacer; y la satisfacción de que puedes hacerlo desde lo físico es una sensación incomparable”.

NC: La canción habla de vivir el hoy con intensidad, ¿así estás?

Shakira: “Sí, yo creo que eso es algo que nos ha dejado la pandemia, vivir el hoy intensamente y por eso quise usar el surf como una analogía”.

NC: ¿Cómo es esa creación de navegar por los diferentes ritmos, por reconectarse con la vida misma?

Shakira: “Este es un momento en el que me siento muy inspirada, el hecho también de haber estado en un estudio de grabación trabajando sola, que se abre un nuevo capítulo en mi vida artística, en mi vida musical, muy contenta con lo que estoy logrando. Es bonito llegar a cierto punto en tu vida y usar tu voz, tu instrumento, como no sabías”.